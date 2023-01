Football : Gareth Bale met un terme à sa carrière

Quelques semaines après la fin de la Coupe du monde, l’international gallois Gareth Bale a décidé, ce lundi, de mettre un terme avec effet «immédiat» à sa carrière à l’âge de 33 ans.

Gareth Bale a dit stop. A 33 ans, l’attaquant gallois a décidé de mettre fin avec effet «immédiat» à sa carrière aussi bien en club qu’en sélection. Son aventure aux Etats-Unis avec le Los Angeles FC, qu'il a rejoint en juin dernier et avec lequel il a décroché le titre de champion de Major League Soccer cet hiver, restera donc sa dernière équipe.

«Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu réaliser mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Cela m’a véritablement procuré quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. La crème de la crème durant 17 saisons, qui sera impossible à reproduire, peu importe ce que le prochain chapitre me réserve», a écrit Gareth Bale dans un communiqué.

En dix-sept années au plus haut niveau, Gareth Bale, qui a été le premier joueur de l’histoire à voir le prix de son transfert dépasser les 100 millions d’euros en quittant Tottenham pour le Real Madrid en 2013, a fait l’étalage de son talent en Angleterre, avec Southampton et Tottenham, puis en Espagne avec le Real Madrid, où il a formé un trio redoutable avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo.

Et en 9 saisons dans la capitale espagnole, il a remporté trois Ligas (2017, 2020, 2022), une Coupe d’Espagne (2014) et surtout cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), avec notamment un doublé et un retourné fantastique en finale contre Liverpool en 2018 (3-1).

Il a également vécu de belles émotions sous le maillot de l’équipe du pays de Galles. À la fois le meilleur buteur (41) et le joueur le plus capé (110) de l’histoire de la sélection galloise, il est parvenu à qualifier les «Dragons Rouges», pour la première fois depuis 1958, pour la Coupe du monde au Qatar. Où il aura donc jouer ses derniers matchs.