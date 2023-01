Open d'Australie : Stefanos Tsitsipas file en finale

Le 4e joueur mondial Stefanos Tsitsipas s'est qualifié ce vendredi pour la finale de l'Open d'Australie, après sa victoire contre le Russe Karen Khachanov (20e joueur mondial), en quatre manches 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3.

C'est une première pour lui à Melbourne. Le Grec Stefanos Tsitsipas, dont c'était la quatrième demi-finale au célèbre tournoi du Grand Chelem, a validé ce vendredi son billet pour la finale de l'Open d'Australie, suite à son succès face au Russe Karen Khachanov (20e joueur mondial), en quatre sets 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3.

Solide et créatif, il a logiquement pris le dessus avec notamment vingt coups gagnants de plus que son adversaire (66) et 29 points remportés à la volée sur 41 montées.

Tsitsipas avait joué jusque-là son unique finale de Grand Chelem, en 2021, à Roland-Garros où il avait été battu par Novak Djokovic.

En finale contre Djokovic ?

Le Serbe qu'il pourrait de nouveau retrouver en finale en Australie, à condition que celui-ci ne parvienne à battre la surprise de ce tournoi, l'Américain Tommy Paul (35e joueur mondial), ce vendredi.

En cas de victoire dimanche, Stefanos Tsitsipas deviendrait le nouveau leader du classement ATP.