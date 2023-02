Football : Hugo Lloris absent plusieurs semaines après une blessure au genou

Touché à un genou, Hugo Lloris devrait être éloigné des terrains pendant au moins six semaines, et serait déjà forfait avec Tottenham pour le 8e de finale de la Ligue des champions contre l’AC Milan, selon la presse britannique.

Coup dur Hugo Lloris et Tottenham. Blessé à un genou, le gardien français devrait être éloigné des terrains entre six à huit semaines. Alors que son retour à la compétition ne serait pas attendu avant la fin du mois de mars, il va notamment manquer le 8e de finale de Ligue des champions contre l’AC Milan (aller 14 février, retour 8 mars).

L’ancien capitaine de l’équipe de France, qui a mis un terme à sa carrière internationale en début d'année, aurait reçu un coup, dimanche, lors de la victoire des Spurs contre Manchester City en championnat (1-0). Et les examens réalisés ont révélé que les ligaments étaient touchés. S’il devrait éviter une opération, il est contraint d’observer une longue période de repos sous la surveillance du staff médical du club londonien.

En attendant son retour, Fraser Forster va assurer l’intérim dans le but de Tottenham, aussi bien sur la scène européenne qu’en Premier League, où le club est à la lutte pour une place sur le podium. Les coéquipiers d’Harry Kane occupe actuellement la 5e place à un point de Newcastle, trois points de Manchester United et six longueurs de Manchester City, qui comptent tous un match en moins.