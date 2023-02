Formule 1 : calendrier, pilotes, diffusion TV… Tout savoir sur la saison 2023

La saison 2023 de Formule 1 commence ce dimanche 5 mars. Entre la diffusion TV, le calendrier, les pilotes, voici tout ce qu’il faut savoir.

Qui sont les nouveaux pilotes ?

Oscar Piastri, Nyck de Vries et Logan Sargeant sont les trois nouveaux pilotes que le public va découvrir cette saison en Formule 1. Le premier nommé roule pour McLaren, le deuxième pour Alpha Tauri et le dernier pour Williams.

Le calendrier complet

Dimanche 5 mars : GP de Bahreïn, à Sakhir (16h)

Dimanche 19 mars : GP d'Arabie Saoudite, à Djeddah (18h)

Dimanche 2 avril : GP d'Australie, à Melbourne (7h)

Dimanche 30 avril : GP d'Azerbaïdjan, à Bakou (14h)

Dimanche 7 mai : GP de Miami (21h30)

Dimanche 21 mai : GP d'Emilie-Romagne, à Imola (15h)

Dimanche 28 mai : GP de Monaco (15h)

Dimanche 4 juin : GP d'Espagne, à Barcelone (15h)

Dimanche 18 juin : GP du Canada, à Montréal (20h)

Dimanche 2 juillet : GP d'Autriche, à Spielberg (15h)

Dimanche 9 juillet : GP de Grande-Bretagne, à Silverstone (16h)

Dimanche 23 juillet : GP de Hongrie, à Budapest (15h)

Dimanche 30 juillet : GP de Belgique, à Spa-Francorchamps (15h)

Dimanche 27 août : GP des Pays-Bas, à Zandvoort (15h)

Dimanche 3 septembre : GP d'Italie, à Monza (15h)

Dimanche 17 septembre : GP de Singapour, à Marina Bay (14h)

Dimanche 23 septembre : GP du Japon, à Suzuka (7h)

Dimanche 8 octobre : GP du Qatar, à Lusail (15h)

Dimanche 22 octobre : GP des Etats-Unis, à Austin (21h)

Dimanche 29 octobre : GP de Mexico, à Mexico (20h)

Dimanche 5 novembre : GP du Brésil, à Interlagos (19h)

Samedi 18 novembre : GP de Las Vegas (7h)

Dimanche 26 novembre : GP d'Abu Dhabi, à Yas Marina (14h)

Qui sont les favoris ?

Évidemment, en première position, Red Bull et Max Verstappen, tenants du titre constructeur et pilote, seront favoris devant Ferrari et Mercedes. A surveiller ensuite Aston Martin, qui a reçu de nombreuses louanges.

Les courses sprint

Cette saison, les courses sprint, qui définissent la grille de départ, auront lieu lors de 6 Grands Prix : Azerbaïdjan, Autriche, Belgique, Qatar, États-Unis (Austin) et Brésil.

Les 10 derniers champions

2022 : Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2021 : Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2020 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 : Nico Rosberg (Mercedes)

2015 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 : Lewis Hamilton (Mercedes)

2013 : Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

Sur quelle chaîne ?

Comme depuis quelques temps déjà, la saison 2023 de Formule 1 sera à suivre en intégralité sur les chaînes du groupe CANAL, avec notamment Julien Fébreau aux commentaires.