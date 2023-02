UFC 285, Jon Jones-Ciryl Gane : le pronostic de Benoît Saint-Denis

A l’approche du choc Jon Jones-Ciry Gane, ce samedi 4 mars à l’UFC 285, le Français Benoît Saint-Denis a donné son pronostic en exclusivité à CNEWS.

C’est le combat le plus attendu par les fans français de MMA et même par les combattants tricolores. Ciryl Gane va se frotter à la légende de l’UFC, l’Américain Jon Jones, samedi 4 mars à l’UFC 285 pour le titre de champion des poids lourds.

Pour l’occasion, Benoît Saint-Denis, également combattant de l’UFC, actuellement blessé, a donné son pronostic à CNEWS en amont de combat qui aura lieu à Las Vegas.

L'interrogation Jon Jones

«C’est un combat pour lequel on n'a aucune assurance, aucune certitude parce que Jon Jones n’a plus combattu depuis trois ans. Donc c’est très difficile de diagnostiquer ce combat», a confié «God of war».

L’ancien militaire s’est ensuite un peu plus confié. «Je pense que soit on va avoir une mise à mort de Jon Jones et une passation de pouvoir pour Ciryl Gane, avec un Jon Jones complètement hors des clous… Je pense que ce combat, on sait que Ciryl Gane est en forme, il est solide, il est au top. Maintenant, c’est voir quel Jon Jones il y aura en face de lui. Et ça va être intéressant. En fait, ce combat est dépendant de Jon Jones. Non pas que Ciryl Gane n’ait pas les armes. Il a tous les outils pour gagner ce combat. Mais la physionomie du combat va être dépendante de cette incertitude que l’on a du niveau de Jon Jones actuellement.»

Benoît Saint-Denis, qui est également ambassadeur officiel de l’organisation française Hexagone MMA, est actuellement blessé. Il devait affronter l’Américain Joe Solecki le 18 février. Opéré de la cheville, il nous a confié espérer revenir en mai.

