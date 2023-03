Mort de Just Fontaine : quel est ce record qu'il détient depuis 65 ans ?

L’ancien attaquant du Stade de Reims Just Fontaine est décédé ce mercredi 1er mars à l’âge de 89 ans. Auteur de 30 buts en 21 sélections avec l’équipe de France, il détient le record du plus grand nombre de buts inscrits lors d’une Coupe du Monde, avec 13 buts marqués lors de l’édition 1958 en Suède.

Dans ce classement, le buteur français devance le Hongrois Sandor Kocsis, auteur de 11 buts lors de la Coupe du Monde 1954 en Suisse et l’Allemand Gerd Muller, avec 10 réalisations pendant le Mondial 1970 au Mexique.

En 2014, Just Fontaine reçoit des mains du meneur de jeu français Michel Platini et de l’attaquant brésilien Ronaldo un Soulier d’Or pour célébrer ce record. «Je suis très fier de recevoir cette chaussure, unique, ça tombe bien car moi aussi je suis unique, et les gars à côté de moi qui me donnent le prix, sont uniques», déclare alors le buteur resté dans la légende, selon L’Equipe.

Just Fontaine buteur à chaque match du Mondial 1958

Bénéficiant de blessures des buteurs titulaires avec les Bleus avant le début de la grande compétition internationale, il est aligné d’entrée de jeu à chaque rencontre du Mondial. Au total, il inscrit 13 buts en six rencontres avec les Bleus dans ce tournoi.

Lors des phases de poules, il débute la compétition avec un triplé lors de la victoire de la France contre le Paraguay (7-3). Au deuxième match, il inscrit un doublé malgré la défaite des Bleus contre la Yougoslavie (2-3). Pour la dernière rencontre dans leur groupe, l’Equipe de France s’impose contre l’Ecosse (2-1) grâce à un nouveau but de Just Fontaine.

En quart de finale, il inscrit un doublé lors de la qualification des Bleus face à l’Irlande du Nord (4-0). En demi-finale, l’attaquant rémois marque un but mais ne peut empêcher la défaite française face au grand Brésil de Pelé (2-5). Dans le dernier match pour la troisième place du Mondial 1958, la France bat l’Allemagne de l’Ouest (6-3) grâce à un quadruplé de l'avant-centre de 25 ans.