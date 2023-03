Mort de Just Fontaine : une minute d’hommage sur tous les terrains de France

Une minute d’hommage, en mémoire de Just Fontaine, sera respectée ce mercredi, lors des quarts de finale de la Coupe de France et, ce week-end, sur tous les terrains de France.

Le football français pleure l’une de ses légendes. Ancien attaquant et international tricolore (21 sélections, 30 buts), Just Fontaine est décédé, ce mercredi, à l’âge de 89 ans. Pour saluer sa mémoire, une minute d’hommage sera respectée, ce mercredi, lors des trois derniers quarts de finale de la Coupe de France entre Nantes et Lens, Toulouse et Rodez ainsi que Marseille et Annecy, mais également, ce week-end, sur tous les terrains de France.

Meilleur buteur de l'histoire d'une phase finale de Coupe du Monde avec 13 buts en 1958, s’est éteint cette nuit à 89 ans. C'est avec la plus grande émotion que la FFF adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.https://t.co/ztITjXZyua — FFF (@FFF) March 1, 2023

A l’annonce du décès du recordman du nombre de buts sur une seule Coupe du monde (13 buts en 1958), les hommages ont afflué, venant de ses anciens clubs, des personnalités du monde football, mais également de la Fédération française de football par l’intermédiaire de Philippe Diallo. «Le décès de Just Fontaine plonge le football français dans une profonde émotion et une immense tristesse. Just Fontaine a marqué de son empreinte le football français et international. Il en était une figure emblématique, avec son incroyable record de 13 buts à la Coupe du monde de 1958. Il a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de l’Équipe de France», a confié, dans un communiqué, le président par intérim de l’instance.

«Au-delà de son immense carrière de joueur, Just Fontaine a joué un rôle majeur dans le rayonnement du football français. Sélectionneur, entraîneur, il est aussi à l’origine de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), dont il a été le premier président. Les joueurs professionnels, toutes générations confondues, lui doivent beaucoup. Just Fontaine était quelqu’un de profondément humain, altruiste et chaleureux. Sa disparition attriste tous les amoureux du football, du sport. Aujourd’hui, le football français est en deuil. Il a perdu l’une de ses légendes», a-t-il ajouté, présentant ses «sincères condoléances à son épouse Arlette, à sa famille et à ses proches.»