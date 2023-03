Football : Cristiano Ronaldo au cœur d’un nouveau scandale après avoir couché avec une influenceuse ?

Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur d’un nouveau scandale après les révélations d’une influenceuse vénézuélienne, qui a affirmé avoir couché avec le Portugais en mars 2022.

Cristiano Ronaldo dans la tourmente ? Le Portugais se retrouve mêlé à un nouveau scandale après les révélations d’une influenceuse vénézuélienne. Dans une vidéo postée, mercredi soir, sur son compte Instagram, Georgilaya a affirmé avoir couché avec le quintuple Ballon d’or en marge d’un rassemblement de l’équipe du Portugal en mars 2022.

Alors que la sélection emmenée par la quintuple Ballon d’or disputait les barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022, la jeune femme se serait rendue à l'hôtel, situé dans le nord du Portugal, où elle aurait rencontré les joueurs et pris des photos avec certains d’entre eux. Dont Cristiano Ronaldo, avec lequel elle a échangé son numéro de téléphone.

Et un peu plus tard, elle aurait reçu un message de la star lusitanienne l’invitant à le rejoindre dans sa chambre. Une invitation qu’elle a acceptée pensant notamment faire mieux connaissance avec Cristiano Ronaldo et prendre davantage de photos. «Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe», a-t-elle confié dans des propos rapportés par The Sun. Mais elle a finalement eu une relation sexuelle avec l’ancien joueur de Manchester United. «C’était consenti de ma part», a-t-elle assuré.

Mais elle s’est sentie «manipulée, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo». Et près d’un an plus tard, Georgilaya a déclaré être «tourmentée» par ce qu’il s’est passé et par le fait d’avoir trompé son mari. Le clan de Cristiano Ronaldo a toutefois fermement démenti les révélations de la jeune femme. «C'est complètement faux et diffamatoire», a rétorqué le porte-parole du joueur d’Al Nassr au média portugais Correio da Manha.