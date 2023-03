Just Fontaine : les obsèques de l’ancien footballeur ont lieu ce lundi

Les obsèques de Just Fontaine, légende du football tricolore, décédé le 1er mars, auront lieu ce lundi 6 mars à 14h à Toulouse. Personnalités et anonymes devraient s'y rendre nombreux.

Un dernier hommage. Ce lundi 6 mars, les Français pourront saluer une dernière fois la mémoire du recordman du nombre de buts inscrits lors d’une phase finale de Coupe du monde, Just Fontaine. Les obsèques de l’ancien footballeur international, décédé le 1er mars dernier à l’âge de 89 ans, auront lieu à 14h à la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.

Dans un communiqué datant du jeudi 2 mars, la Fédération française de football (FFF) a annoncé que son président par intérim, Philippe Diallo, assistera aux funérailles de cette «figure emblématique» de l’équipe tricolore.

1.400 personnes attendues

Selon nos confrères de France Bleu Occitanie, la cathédrale Saint-Etienne, lieu emblématique de Toulouse, s’apprête à faire le plein. Au moins 1.400 personnes, des personnalités comme des anonymes, sont attendues sur place.

«C'est une personnalité importante pour la ville et pour le sport. Cela demande bien sûr de l'organisation. On a habituellement 980 places mais on peut monter à 1.400 pour de telles cérémonies. On ne ferme pas les portes, on accueillera les personnes qui viennent pour se recueillir. C'est marquant pour ceux qui l'ont connu mais c'est aussi marquant pour l'Église et pour le diocèse de Toulouse», a expliqué l’Abbé Simon d’Artigue.

Just Fontaine était entré dans la légende avec ses 13 buts lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède, où les Bleus avaient atteint les demi-finales pour la première fois de leur histoire, battus par le Brésil de Pelé.