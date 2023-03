Bayern Munich-PSG : Kylian Mbappé, Neymar, les tirs au but… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Christophe Galtier

Trois semaines après la défaite subie par le PSG au match aller (0-1), Christophe Galtier a évoqué en conférence de presse l’importance du 8e de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi, contre le Bayern Munich.

L’importance de la rencontre

«Au PSG, tous les matchs sont importants. On est dans une compétition très difficile. Demain soir (mercredi, ndlr), il y aura un vainqueur et un vaincu. Tous les matchs, on les joue avec l’ambition de les remporter. La Ligue des Champions est toujours un objectif très élevé. Le PSG doit avoir un comportement beaucoup plus agressif, conquérant. Si nous avons cet état d’esprit, on a la possibilité de se qualifier.»

Le Bayern Munich

«C’est une grande institution depuis des dizaines d’années, qui a l’habitude d’être très souvent présent dans cette compétition. Des grands joueurs sont venus ici, ils ont remplacé d’autres grands joueurs. Mais l’institution a toujours été placée au-dessus, que ce soit des entraîneurs ou des joueurs. On sera dans un stade magnifique, plein. J’espère qu’on va refroidir cette ambiance.»

L’absence de Neymar

«J’entends le débat autour de Neymar. Le premier malheureux, c’est lui. C’est un handicap pour l’équipe. On parle d’un joueur qui a marqué 17 buts et fait 11 passes décisives cette saison. Quand je lis que c’est tant mieux, non ! Il est gravement blessé, il a toujours été professionnel depuis que je suis arrivé au club. Il a eu une période difficile après la Coupe du monde. Est-ce que l’équipe est mieux équilibrée ? Oui. Mais est-ce que c’est mieux comme ça ? Avoir Neymar dans l’effectif est un atout supplémentaire pour marquer des buts.»

Les mots du coach Christophe Galtier au sujet de l'absence de @neymarjr. #FCBPSG pic.twitter.com/1OVXR4ATJ1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 7, 2023

Les tirs au but

«C’est une possibilité. Je suis convaincu que ce n’est pas une loterie. Les joueurs ne travaillent pas le geste techniquement, car l’entraînement est une chose, mais l’environnement est différent en match après 120 minutes. Moi, j’ai une stratégie assez claire sur l’ordre des tireurs. Parfois, le dernier n’a pas le temps de tirer, ni le quatrième, alors les meilleurs tireurs doivent prendre la décision de tirer les premiers.»

La forme des joueurs touchés

«Nordi Mukiele va mieux. On lui a marché sur le tendon, il était un peu ouvert. Mais il va mieux. Achraf Hakimi va aussi s’entraîner normalement. Je prendrai ma décision après la séance. Marquinhos doit aussi s’entraîner normalement. On fera le bilan à la fin de la séance. Mais les trois joueurs sont compétitifs.»

La présence de Kylian Mbappé

«La présence de Kylian donne plus de profondeur et de percussion. On veut être plus haut et mettre plus de pression (qu’au match aller). Et si possible récupérer le ballon plus tôt dans le camp du Bayern Munich.»