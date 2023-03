Equipe de France féminine : Corinne Diacre bientôt remerciée, Gérard Prêcheur à la tête des Bleues ?

Corinne Diacre devrait quitter son poste de sélectionneuse de l’équipe de France féminine, ce jeudi, à l’issue du comex de la FFF, et être remplacée par Gérard Prêcheur, selon Canal+.

Corinne Diacre vit ses dernières heures à la tête de l’équipe de France féminine. Sévèrement tancée et critiquée par plusieurs cadres des Bleues, elle devrait quitter son poste de sélectionneuse, qu’elle occupe depuis août 2017, et être remerciée, ce jeudi, à l’issue du comex de la Fédération française de football. Et Gérard Prêcheur, actuel entraîneur de l’équipe féminine du PSG, aurait été choisi pour succéder à l’ancienne défenseuse et prendre en mains la sélection tricolore, selon Canal+.

Cette issue mettrait un terme à plusieurs jours de turbulences avec la mise en retrait de plusieurs joueuses comme la capitaine Wendie Renard, ainsi que les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui avait évoqué «un point de non retour», dimanche, dans Telefoot.

Un successeur d'expérience

Ancien coach de l’OL (2014-2017), Gérard Prêcheur (63 ans) aura pour mission première de ramener le calme et de convaincre les joueuses frondeuses de revenir sur leur décision, en vue de la Coupe du monde cet été (20 juillet-20 août). Il a également l’avantage de bien connaître les joueuses qui composent le groupe tricolore, une majorité d’entre elles évoluant à Lyon et au PSG.

Si sa nomination est confirmée, Gérard Prêcheur, nommé cet été à la place de Didier Ollé-Nicolle, ne sera resté que quelques mois sur le banc de l’équipe féminine du club de la capitale, qui va devoir se mettre à la recherche d’un remplaçant. Et à trois mois de la fin de la saison, le PSG occupe la 2e place du classement à un point de Lyon, et doit affronter Wolfsburg en quarts de finale de la Ligue des champions (21 et 28 mars).