PSG : Kylian Mbappé invité à rejoindre le Real Madrid pour remporter la Ligue des champions

Après la nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a été invité, par la presse espagnole, à rejoindre le Real Madrid pour remporter la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

La nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des champions n’est pas passée inaperçue en Europe. Notamment en Espagne, qui n’a pas manqué de fustiger l’énième échec du club de la capitale sur la scène européenne. Et les médias espagnols en ont évidemment profité pour relancer les débats autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Surtout après les déclarations de l'attaquant tricolore, qui a entretenu le flou autour de son futur. «Je suis tranquille, mon objectif est de gagner le Championnat et après, on verra», a-t-il lâché, mercredi soir, après la défaite contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena (2-0).

Le feuilleton autour de son avenir relancé

Et un an après avoir finalement décliné l’offre du Real Madrid pour prolonger avec le PSG, le journal Marca lui a envoyé un message très explicite. «Si tu veux gagner la Ligue des champions, tu sais déjà…», a écrit le quotidien ibérique sur sa une avec une photo du champion du monde 2018. Sous-entendant qu’il doit rejoindre la formation madrilène, qui détient le record de victoires dans la compétition avec 14 titres et qui est en passe de se qualifier pour les quarts de finale après sa large victoire à l’aller contre Liverpool (2-5).

Une chose est sûre, ce nouveau fiasco parisien va relancer le feuilleton autour de l’avenir du natif de Bondy. D’autant qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le champion de France en titre. Seuls des actes forts de la part de ses dirigeants, notamment sur le marché des transferts pour bâtir une équipe susceptible d’enfin remporter la Ligue des champions, pourrait le convaincre de poursuivre l’aventure. A moins que dans son esprit, il ne soit déjà trop tard.