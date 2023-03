UFC : un combattant obligé de révéler sa bisexualité après la diffusion d’une vidéo intime

Un combattant phare de l’UFC, la ligue américaine de MMA, a été contraint de révéler sa bisexualité il y a quelques jours, après la diffusion d’une vidéo intime avec un homme.

Sous la contrainte. Jeff Molina, combattant MMA de l’UFC, a dû faire son coming out ce vendredi les réseaux sociaux à la suite de la diffusion d’une vidéo le concernant.

La veille, une vidéo intime de celui qui est surnommé «El Jefe», en compagnie d’un homme, a fuité, l’obligeant à révéler publiquement sa bisexualité. «Ce n’est pas la façon dont je voulais le faire, mais l’opportunité de le faire quand j’étais prêt m’a été enlevée, a posté sur Twitter Jeff Molina. J’ai essayé de garder ma vie amoureuse à l’écart des médias. J’ai fréquenté des filles toute ma vie et j’ai étouffé les sentiments que j’avais au lycée dans l’équipe de lutte, à l’université dans le MMA, et même après avoir réalisé une partie de mon rêve en entrant à l’UFC.»

L’Américain, âgé de 25 ans, a reçu de nombreuses critiques après la diffusion de la vidéo et notamment dans le microcosme du MMA. «Je voulais être connu pour mes compétences et ce à quoi j’ai consacré les onze dernières années de ma vie, et non comme le ’combattant bi de l’UFC’ qui, j’en suis sûr, serait simplement traduit par ’combattant gay de l’UFC’», a-t-il lancé.

Jeff Molina, combattant dans la catégorie des poids mouches, compte trois victoires en trois combats à l'UFC (12 succès, 2 défaites en carrière MMA). Son dernier combat remonte à juin 2022 lors d’un UFC Fight Night à Las Vegas, auquel avait notamment participé le Français Benoît Saint-Denis (victoire contre Niklas Stolze).

Avant cette histoire, il était connu pour avoir reçu récemment une suspension liée à l’implication présumée de son coach, James Krause, dans une affaire de paris sportifs.

