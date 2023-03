PSG : Galtier, Tuchel, Emery, Blanc… Quel entraîneur a leur meilleur bilan sous l’ère QSI ?

Christophe Galtier, 7e entraîneur du PSG sous l’ère QSI, présente 70% de victoires à la tête du club de la capitale, contre 76% pour Unai Emery, qui a le meilleur bilan depuis l’arrivée des Qataris en 2011.

L’étau se resserre autour de Christophe Galtier. En cause, la 7e défaite toutes compétitions confondues en 2023, concédée, ce dimanche, contre Rennes (0-2), qui pourrait sérieusement compromettre son avenir à la tête du PSG. Nommé l’été dernier à la place de Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de Nice avait connu des débuts presque parfaits en restant invaincu jusqu’à la trêve. Mais tout s’est écroulé au retour de la Coupe du monde avec des résultats en berne, ajoutés aux éliminations en 8e de finale de la Coupe de France par l’OM et de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Un bilan mitigé pour Galtier

S’il devrait rester en poste jusqu’à la fin de la saison, il est dans une position très inconfortable et les derniers matchs, décisifs dans la course au titre de champion de France, dicteront son avenir. Et avant de faire les comptes définitifs le 3 juin prochain, date de la dernière journée de Ligue 1, son bilan est plus que mitigé. Pour le moment, il affiche 70% de victoires à la tête de la formation parisienne. Seuls, Mauricio Pochettino (66%), Carlo Ancelotti (64%) et Antoine Kombouaré (61%) font moins bien sous l’ère QSI. A leur décharge, Antoine Kombouaré et Carlo Ancelotti ont dirigé le PSG aux prémices de la gouvernance qatarie.

Resté deux saisons sur le banc du club de la capitale (2016-2018), Unaï Emery est l’entraîneur qui présente le meilleur bilan avec 76% de victoires. Le coach espagnol, qui n’aura pas résisté à la «remontada» et à l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, devance Thomas Tuchel (75%) et Laurent Blanc (73%). Mais le technicien allemand est le seul à avoir emmené le club parisien jusqu’en finale de la Ligue des champions en août 2020.

Alors qu’il est libre depuis son renvoi de Chelsea en septembre dernier, c’est peut-être pour cette raison, en plus de son bilan honorable dans la capitale, qu’un retour est envisagé par les dirigeants en cas de départ de Christophe Galtier à l’issue de cet exercice.