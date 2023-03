Ligue 1 : Mbappé, Moffi, Hakimi... Qui est le joueur le plus rapide du championnat ?

Vitesse à l’appui, la Ligue 1 a révélé le joueur le plus rapide du championnat cette saison. Et ils sont deux à se partager la première place : Kylian Mbappé et Terem Moffi.

Ce n’est pas une surprise. Connu pour sa redoutable pointe de vitesse, Kylian Mbappé est le joueur le plus rapide du championnat de France cette saison, selon des données fournies par la Ligue 1. L’attaquant du PSG a été flashé à 36 km/h. Mais il n'est pas seul au sommet. Le nouveau capitaine de l'équipe de France partage la première place avec Terem Moffi.

Recruté par Nice au mercato d'hiver, l'attaquant nigérian a également atteint les 36 km/h lorsqu'il évoluait encore à Lorient. Les deux hommes, qui figurent également parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 19 buts pour Kylian Mbappé et 15 réalisations pour Terem Moffi, devancent un quator composé d'Abdallah Sima (Angers), Achraf Hakimi (PSG), Elye Wahi (Montpellier) et Yoann Cathline (Lorient) avec une vitesse maximale de 35,64 km/h.

Derrière eux, ils sont 19 joueurs à égalité avec vitesse calculée à plus de 35 km/h, dont Kevin Gameiro. A 35 ans, l'attaquant de Strasbourg a été flashé à 35,28 km/h et il est le seul de plus de 30 ans à figurer dans le top 10.

Les joueurs les plus rapides de Ligue 1

1. Kylian Mbappé (PSG) : 36 km/h



- Terem Moffi (Lorient) : 36 km/h



3. Abdallah Sima (Angers) : 35,64 km/h



- Achraf Hakimi (PSG) : 35,64 km/h



- Elye Wahi (Montpellier) : 35,64 km/h



- Yoann Cathline (Lorient) : 35,64 km/h