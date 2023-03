Cyclisme : arrivé main dans la main avec Christophe Laporte, Wout Van Aert laisse la victoire à son coéquipier sur Gand-Wevelgem (vidéo)

Echappé à moins de 60 kilomètres de l’arrivée avec Wout Van Aert, Christophe Laporte a achevé, ce dimanche 26 mars, la classique Gand-Wevelgem main dans la main avec son coéquipier de la Jumbo-Visma, qui lui a laissé la victoire. L’une des plus belles de sa carrière.

Le geste d’un seigneur. Au terme d’un tour de force à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, Christophe Laporte et Wout Van Aert ont achevé, ce dimanche, la classique belge Gand-Wevelgem main dans la main. Comme la saison dernière sur le GP E3, finalement conclu par la victoire du Belge. Mais cette fois, Wout Van Aert a laissé le soin à son coéquipier de la Jumbo-Visma de franchir en premier la ligne d’arrivée et de s’offrir son plus beau succès dans une course d’un jour (le 27e de sa carrière).

«A 10 kilomètres de la ligne, Wout m’a demandé si je voulais gagner. Il connaissait ma réponse : en commençant ma carrière j'ambitionnais de remporter une étape du Tour de France (il a remporté la 19e étape l’été dernier, ndlr) et une grande classique. Je réalise aujourd’hui un rêve de gamin», s’est réjoui Christophe Laporte, qui avait terminé à la 2e place l’année passée derrière l’Erythréen Biniam Girmay. Et il est devenu le quatrième Français à s’imposer dans cette classique flamande après Jacques Anquetil (1964), Bernard Hinault (1977) et Philippe Gaumont (1997).

Malgré une météo exécrable, avec de violentes rafales de vent et une pluie incessante, Christophe Laporte a été le seul à parvenir à suivre le rythme imposé par Wout Van Aert, qui a placé une accélération décisive lors de la deuxième des trois ascensions pavées du difficile Mont Kemmel. Le peloton a tenté de s’accrocher avant de rapidement baisser les bras et se rendre à l’évidence. Et si le leader de la Jumbo-Visma était «incontestablement le plus fort», comme l’a indiqué Christophe Laporte, il a offert cette victoire sur un plateau au Varois, «qui le méritait bien, de retour d’un début de saison difficile après être tombé malade».

Mais Wout Van Aert a néanmoins marqué les esprits avec un troisième podium en trois courses d’un jour. Deuxième de Milan-Sanremo et vainqueur, vendredi dernier, du GP E3, où il a dominé le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Slovène Tadej Pogacar, il s’est affirmé comme l'un des grands favoris du Tour des Flandres, la semaine prochaine, puis de Paris-Roubaix (9 avril). Deux Monuments qui manquent encore à son impressionnant palmarès.