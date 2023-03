NBA : Tony Parker va faire son entrée au Hall of Fame

Tony Parker va intégrer le Hall of Fame de la NBA, quatre ans après la fin de sa carrière. Le Français va faire son entrée avec notamment Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol et Gregg Popovich.

La NBA ne l’a pas encore officialisé mais le journaliste spécialiste Adrian Wojnarowski l’a annoncé. Le Français Tony Parker, à la retraite depuis quatre ans, va intégrer le Hall of Fame de la NBA, à Springfield (dans l'Etat du Massachusetts).

Aujourd'hui âgé de 40 ans, «TP», qui a disputé 18 saisons en NBA, dont 17 avec les San Antonio Spurs, a remporté quatre titres de champion (2003, 2005, 2007 et 2014) et avait été désigné MVP des finales en 2007. Celui qui a terminé sa carrière sous les couleurs des Charlotte Hornets a aussi été élu à six reprises au All Star Game.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023

Dans cette maison des éternelles stars de la ligue pro nord-américaine, Tony Parker retrouvera Tim Duncan et Manu Ginobili, avec qui il a formé un trio du tonnerre à San Antonio.

L’ancien capitaine de l’équipe de France va faire son entrée avec cinq autres légendes : Dwyane Wade, ancienne star du Miami Heat, l'Allemand Dirk Nowitzki, légende des Dallas Mavericks, l'Espagnol Pau Gasol (Memphis Grizzlies et Los Angeles Lakers), Gregg Popovich, mythique coach des Spurs, et Becky Hammon, star de la WNBA (New York Liberty et San Antonio Stars).

L'annonce officielle est prévue samedi prochain à Houston, en marge du Final Four de la NCAA.