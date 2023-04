Tennis : Carlos Alcaraz forfait à son tour pour le Masters 1000 de Monte-Carlo

Quelques instants après Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo (9-16 avril), en raison d’une blessure à la main gauche et d’une gêne au dos.

Un nouveau forfait de taille pour Monte-Carlo. Dans la foulée de Rafael Nadal, son compatriote Carlos Alcaraz a, à son tour, renoncé au premier Masters 1000 de la saison sur terre battue (9-16 avril). Vainqueur à Indian Wells, le numéro 2 mondial a été touché lors de sa demi-finale à Miami, perdue face à l’Italien Jannik Sinner.

I have post-traumatic arthritis in my left hand and muscular discomfort in the spine that needs rest to prepare for everything that is to come. See you in 2024 @ROLEXMCMASTERS!

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 4, 2023