PSG-Lens, 31e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit Lens, samedi soir (21h), au Parc des Princes dans un match qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre de champions de France. La rencontre sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

Le match du titre ? Alors que les deux clubs sont séparés de six points en tête du classement, à huit journées de la fin de la saison, le PSG reçoit Lens, samedi soir, au Parc des Princes. Et ce choc pourrait s’avérer déterminant dans la course au titre de champion de France. En cas de succès, le club parisien prendrait neuf longueurs d’avance sur le club nordiste et se rapprocherait d’un 11e sacre historique. En revanche, si les Sang et Or venaient à s’imposer, ils reviendraient à seulement trois points et pourraient toujours rêver.

Et les deux équipes n’aborderont pas cette rencontre cruciale avec le même niveau de confiance. Si le club parisien a renoué avec la victoire, la semaine passée, à Nice (0-2), il a accumulé les mauvais résultats depuis le début de l’année 2023 et reste même sur deux défaites à domicile contre Rennes (0-2) et Lyon (0-1). De son côté, Lens surfe sur une série de quatre victoires consécutives avec dix buts inscrits et seulement un encaissé.

Et la formation entraînée par Franck Haise pourra s’appuyer sur sa performance au match aller pour venir à bout du club de la capitale. Au début du mois de janvier, Seko Fofana et ses coéquipiers avaient infligé au PSG sa toute première défaite de la saison (3-1), mettant en lumière les carences de l’équipe parisienne. Aux partenaires de Marquinhos de montrer un tout autre visage pour ne pas voir le suspense complétement relancé et se retrouver plus que jamais sous pression.

Le programme TV

PSG-Lens



31e journée de Ligue 1



Samedi 15 avril



A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Sport et Canal+ Foot