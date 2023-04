Formule 1 : un ancien pilote Red Bull violemment agressé à coup de batte devant chez lui

Robert Doornbos, ancien pilote néerlandais de Formule 1 notamment passé par Red Bull, a été violemment agressé à coups de batte devant son domicile à Amsterdam (Pays-Bas), se faisant voler une Rolex et son portable, a rapporté The Sun.

Il est toujours traumatisé par cette agression. Robert Doornbos (41 ans) a été violemment agressé, le 18 mars dernier, devant sa maison, située à Amsterdam (Pays-Bas), a rapporté The Sun. L’ancien pilote de Formule 1, passé par Minardi (8 courses en 2005) et Red Bull (3 courses en 2006), rentrait chez lui aux alentours de minuit et sortait de sa voiture, lorsqu’il a été attaqué par deux individus, qui lui ont asséné plusieurs coups de batte à la tête.

«La victime est sortie de sa voiture vers 0h15 après s’être garée lorsque, presque aussitôt, un inconnu s’est approché d’elle à vive allure», a indiqué la police dans un communiqué. Elle estime également que le vol a été planifié et qu’un appareil a été utilisé par les agresseurs pour suivre les déplacements du Néerlandais.

| Former Red Bull F1 driver Robert Doornbos was assaulted with a bat and robbed





He was repeatedly hit on his head with a bat and then the 2 assailants stole his Rolex watch pic.twitter.com/ddFDHE627V

