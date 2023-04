Cristiano Ronaldo : le geste obscène du Portugais envers les supporters d’Al-Hilal (vidéo)

A la fin du choc dans le championnat d’Arabie Saoudite entre Al Nassr et Al-Hilal, mardi soir, Cristiano Ronaldo a été l’auteur d’un geste obscène envers les supporters adverses.

Cristiano Ronaldo a vécu une soirée très difficile, mardi, sur la pelouse d’Al-Hilal. Dans le choc au sommet du championnat d’Arabie Saoudite, le Portugais et ses coéquipiers d'Al Nassr se sont inclinés face à leurs rivaux (2-0), perdant de précieux points dans la course au titre. Visiblement frustré et déçu par ce résultat, il a été l’auteur d’un geste obscène envers les supporters de l’équipe locale.

يرددون ميسي ويسوي قدامهم هالحركة؟





ننتظر لجنة الانضباط واتحدى لو سوتله شيء pic.twitter.com/NjbcaKYIkd — تارقو (@wtrx5) April 18, 2023

A sa sortie du terrain à la fin du match, il a été chambré par les fans d’Al-Hilal, qui ont scandé le nom de Lionel Messi. Ce qui n’a pas beaucoup plu au quintuple Ballon d’or. En guise de réponse, il s’est alors touché les parties intimes, la scène ayant été filmée par un des spectateurs.

Durant la rencontre, le joueur de 38 ans s’était déjà fait remarquer avec un autre geste, qui a également beaucoup fait parler. Dans un duel aérien, peu avant l’heure de jeu, Cristiano Ronaldo avait attrapé un adversaire par le cou avant de le projeter au sol. S’il aurait pu être expulsé pour ce geste très dangereux, il a bénéficié de l’indulgence de l’arbitre anglais de la rencontre, qui lui a seulement infligé un carton jaune.

Mais le comportement de l’ancien madrilène devrait être particulièrement surveillé lors de ses prochaines sorties, et notamment lors de la venue de Al Wehda à l’occasion de la prochaine journée.