Football : le message de Christophe Galtier sur son avenir à la tête du PSG

A la veille du déplacement du PSG à Angers, pour la 32e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a évoqué son avenir, qu’il imagine toujours à Paris la saison prochaine.

Christophe Galtier sera-t-il toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? L’avenir de l’entraîneur parisien est pour le moins incertain depuis l’élimination du club de la capitale en 8e de finale de la Ligue des champions et les récentes polémiques avec les accusations de propos racistes qu’il aurait tenus la saison dernière à Nice. Mais malgré le flou autour de son futur et le contexte pesant, il ne se décourage pas et se voit toujours à la tête de la formation parisienne la saison prochaine. «Je me projette pour être l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine», a-t-il confié, ce jeudi, en conférence de presse à la veille du déplacement à Angers en ouverture de la 32e journée de Ligue 1.

sous contrat jusqu'en juin 2024

Avec Luis Campos, il travaillerait même sur les contours de l’effectif pour le prochain exercice. «Nous travaillons avec Luis Campos (conseiller sportif du PSG) sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément», a-t-il assuré. Preuve qu’il entend honorer la deuxième année de son contrat qui court jusqu’en juin 2024.

Mais avant de penser à l’avenir de son entraîneur, le PSG va devoir bien finir la saison pour décrocher le 11e titre de champion de France. A sept journées de la fin, les coéquipiers de Marquinhos comptent huit points d’avance sur l’OM et ils pourraient se rapprocher encore un peu plus du sacre en cas de succès en terre angevine. Et à l’issue de la dernière journée (3 juin), un bilan sera fait par Christophe Galtier et les dirigeants. Sera-t-il suffisamment bon pour lui permettre de rester aux commandes ? Réponse dans un mois et demi.