Transat Paprec 2023 : départ, record… tout savoir sur la première transatlantique en duo mixte

Le grand départ de la Transat Paprec, épreuve phare du championnat de France de course au large Classe Figaro, aura lieu le 30 avril à Concarneau. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette 16e édition marquée par une mixité totale des équipages.

Lancée en 1992, la Transat Paprec revient cette année pour une 16e édition qui s'annonce très particulière.

Quand se déroule Transat Paprec 2023 ?

La Transat Paprec s’élancera le 30 avril prochain de Concarneau pour rejoindre Saint- Barthélemy. La 16e édition s’élancera à 13h02.

Qu’est-ce que la Transat Paprec ?

La Transat Paprec, anciennement Transat’ Lorient-St-Barth entre autres, se déroule tous les deux ans et offre aux skippers présents un affrontement sur l’Atlantique à bord de bateaux strictement identiques, les Figaro BENETEAU 3. Seule transatlantique à armes égales, elle existe depuis 1992. Elle fait partie du championnat de France Élite de course au large.

Qui a déjà participé à la Transat Paprec ?

Cette Transat a vu de nombreux grands noms s’imposer en duo. De Michel Desjoyaux, à Armel Le Cléac’h en passant par Jean Le Cam ou Kito de Pavant, ils sont plusieurs à avoir remporté cette course.

Une édition en duo mixte

Pour la première fois, c’est en duo mixte que les concurrents s’affronteront. Ils seront 12 duos mixtes à relever le défi. Un choix fort d’avoir une parité totale comme l’a confié Nathalie Grubac.

«En tant qu’association engagée, on ne pouvait que soutenir cette course, a indiqué la présidente de Fifty Fifty. J’imagine que ce choix, ce nouveau format, n’a pas forcément été facile à faire comprendre et qu’il a parfois dû faire face à une forme d’hostilité. Mais ça montre un très bon état d’esprit, une logique de ruissellement des initiatives comme les nôtres au plus haut niveau. (…) Il faut que les femmes soient de plus en plus nombreuses dans les compétitions pour que cela devienne naturel, pour que la prochaine génération puisse comprendre que les opportunités sont là.»

Quel est le record ?

Qui succédera au duo Nils Palmieri et Julien Villion, vainqueur en 2021 et détenteur du record de la traversée en 18 jours 5 heures 8 minutes et 3 secondes.