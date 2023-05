Mort de Bernard Lapasset, ancien président des fédérations française et internationale de rugby

L'ex-président de la fédération française (FFR) et internationale de rugby (IRB devenue aujourd'hui World Rugby) Bernard Lapasset est mort mardi 2 mai, à l'âge de 75 ans.

Le sport perd un grand dirigeant. Bernard Lapasset, ex-président de la fédération française de rugby (FFR) et de la fédération internationale de rugby est mort ce mardi 2 mai, à 75 ans, des suites d'une longue maladie.

Le Tarbais d'origine avait également co-présidé le comité de candidature pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Bernard Lapasset a notamment œuvré en faveur de la professionnalisation du rugby en France, dès son arrivée à la tête de la FFR en 1991.

Une pluie d'hommages

Pilier de la candidature à l'accueil des #JOP2024, grand dirigeant du rugby mondial…la France perd avec le décès de Bernard Lapasset un grand amoureux du sport et l’un de ses meilleurs ambassadeurs historiques. Toutes mes condoléances vont à sa famille, ses proches, ses amis. pic.twitter.com/GtJ5yfJlWL — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) May 3, 2023

Ce mercredi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a rendu hommage à «un grand amoureux du sport, et un grand dirigeant du rugby mondial», tandis que son ancien binôme, Tony Estanguet, Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques & Paralympiques des JO de Paris 2024 a également présenté ses condoléances sur les réseaux sociaux.

Le fondateur de Paris 2024 s’est éteint hier. Bernard Lapasset était un dirigeant sportif hors norme. Epicurien, altruiste et bienveillant, je mesure la chance que j’ai eue de grandir à ses côtés. Sa disparition est une perte immense. Je pense très fort à sa famille — Tony Estanguet - OLY (@TonyEstanguet) May 3, 2023

«Le fondateur de Paris 2024 s’est éteint hier», a écrit l'ancien triple champion olympique de canoë, avec qui il avait formé un duo déterminant dans l'acquisition de l'organisation des JO par la France.

L'actuel président de la FFR Bernard Laporte a remercié «un grand homme pour le rugby, dont l'héritage sera éternel», ce mercredi 3 mai.

L'ex-président du Stade français Paris Max Guazzini a quant à lui «envoyé ses pensées» à la famille de Bernard Lapasset, qui, lorsqu'il était devenu président du club parisien «a toujours été bienveillant» à son égard.

Triste d’apprendre le décès de Bernard Lapasset. Il a été un grand président du rugby français et du rugby mondial. Quand je suis devenu président du Stade Français il a toujours été bienveillant avec moi et il m’a beaucoup aidé. Toutes mes pensées à sa famille. pic.twitter.com/ARTKAZNPBP — Max Guazzini (@MaxGuazzini) May 2, 2023

Enfin, la fédération française de rugby a également rendu hommage à son ancien président, dans un communiqué.

La FFR est profondément attristée par le décès de Bernard Lapasset, un dirigeant éminent du sport français des dernières décennies. Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par cette perte.



L'organisation a fait part de sa profonde tristesse, et a «exprimé ses plus sincères condoléances» à la famille et aux proches de Bernard Lapasset.