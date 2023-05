PSG : l’arrivée de Lionel Messi en Arabie saoudite déjà «conclue», son père dément

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi pourrait évoluer, la saison prochaine, en Arabie saoudite, où son arrivée serait déjà «conclue» avec un contrat «énorme». Son père Jorge a néanmoins démenti sa signature.

La fin du feuilleton ? En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi devrait quitter le club de la capitale à l’issue de la saison et prendre la direction de l’Arabie saoudite.

Alors qu’un retour au FC Barcelone était envisagé, l’arrivée du septuple Ballon d’or argentin dans le riche royaume du Golfe serait «une affaire conclue». «Il jouera en Arabie saoudite», a confié, ce mardi, une source saoudienne proche des négociations à l’Agence France-Presse.

Déjà sous contrat avec l’office du tourisme saoudien, Lionel Messi, qui avait été sanctionné la semaine dernière par le PSG pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite, aurait accepté un contrat qualifié d’«exceptionnel». «Il est énorme», a indiqué la source saoudienne, précisant que les derniers détails étaient en cours de finalisation. Si le nom du club n’a pas été révélé, il s’agirait d’Al-Hilal, l’un des plus grands clubs du pays, qui lui aurait proposé un contrat de près de 400 millions d’euros par saison.

De son côté, Paris, qui aurait fini par renoncer à prolonger le natif de Rosario, s’est refusé à tout commentaire, rappelant que Lionel Messi était toujours sous contrat, et ne devrait faire aucune communication officielle avant la fin du championnat. Et si sa venue en Arabie saoudite se confirme, Lionel Messi pourrait retrouver son rival Cristiano Ronaldo, qui a rejoint le club d’Al-Nassr lors du mercato d’hiver. «Les négociations n’ont pas pris autant de temps qu’avec Ronaldo», a affirmé la source saoudienne, en ajoutant que comme pour ce dernier, le montage financier venait du fonds souverain saoudien (PIF).

Et outre le Portugais, Lionel Messi pourrait également retrouver d’anciens coéquipiers comme Sergio Busquets et Jordi Alba, qui sont eux aussi courtisés par la formation d’Al-Hilal. Un bon moyen pour finir de convaincre le champion du monde 2022 de poser ses valises en Arabie saoudite.

Son père Jorge a néanmoins démenti un accord entre les deux parties, assurant qu'«il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine». Il a présicé que son fils décidera de son futur uniquement à la fin de la saison avec le PSG. «Une fois qu’il terminera la saison, ce sera le moment d’analyser et voir ce qu’il y a, et donc prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner de la notoriété mais la vérité est unique et nous pouvons assurer qu’il n’y a rien avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu et il n’y aura rien jusqu’à la fin de saison», a insisté Jorge Messi dans un communiqué.

