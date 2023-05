Lionel Messi : pourquoi l’Argentin n’a toujours pas signé son contrat en Arabie saoudite

Annoncé en Arabie saoudite la saison prochaine, Lionel Messi aurait donné un accord de principe mais il n’a toujours pas signé de contrat dans le riche royaume du Golfe pour plusieurs raisons.

Ce feuilleton risque d’animer une grande partie de l’été. Où Lionel Messi jouera-t-il la saison prochaine ? Une chose est sûre, il ne devrait plus porter le maillot du PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, l’Argentin va quitter la France, les négociations autour d’une prolongation n’ayant pas abouti après de longues semaines de négociations. Et la tendance serait à un départ en Arabie saoudite, où il pourrait retrouver son rival de toujours Cristiano Ronaldo, qui a rejoint le club d’Al Nassr en janvier dernier.

L’affaire serait même «conclue», selon une source saoudienne proche du dossier citée par l’AFP, avec un contrat «exceptionnel» de deux ans (plus une 3e saison en option) et un salaire de près de 400 millions d’euros formulé par le riche royaume du Golfe pour le convaincre de rejoindre un club de son championnat (Al-Hilal). Sans compter les nombreux avantages en nature susceptibles de faire grimper encore un peu plus ce montant.

Le FC Barcelone comme priorité

Si «quelques détails» doivent encore être finalisés et si le septuple Ballon d’or aurait donné son accord verbal, il n’aurait encore rien signé. Son père a d’ailleurs démenti toute signature et affirmé que son fils ne se décidera qu’à la fin de la saison. Et pour cause, l’Argentin souhaite prendre son temps avant de se décider.

S’il est évidemment séduit par les émoluments offerts, il a encore quelques réticences. Sur le plan sportif pour commencer. Alors qu’il fêtera ses 36 ans le 24 juin prochain, il souhaiterait rester en Europe pour continuer d'évoluer au plus haut niveau et rester compétitif en vue notamment de la Copa America 2024 ainsi qu’éventuellement de la prochaine Coupe du monde en 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Pour cette raison, il espère au fond de lui que le FC Barcelone, qui a sa priorité, trouvera les moyens de le faire revenir en Catalogne deux ans après son départ dans les larmes.

L’une des raisons qui le feraient toujours réfléchir serait d’ordre privé. Sa femme Antonella ne serait pas très emballée à l’idée de déménager et de vivre en Arabie saoudite. Et ces considérations pourraient finalement faire pencher la balance du côté des Etats-Unis et de la Major League Soccer, où l’Inter Miami de David Beckham rêve toujours de l’accueillir.