«Je vais continuer la saison prochaine au PSG» : Kylian Mbappé ferme sèchement la porte à un départ

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a fermement réagi aux rumeurs de départ dès cet été au Real Madrid, en réaffirmant son intention de jouer au PSG la saison prochaine.

Kylian Mbappé en a remis une couche. Cette fois sur les réseaux sociaux. Après avoir fait une mise au point sur sa lettre envoyée au PSG, concernant son intention de ne pas lever la 3e année de son contrat en option, à travers un communiqué transmis à l’AFP, l’attaquant français a fermement réagi aux rumeurs de départ. Notamment au Real Madrid. «Mensonges», a écrit en lettres capitales le champion du monde 2018, en réponse à un article du Parisien qui assure que le natif de Bondy veut rejoindre le club espagnol dès cet été. «En même temps plus c’est gros plus ça passe», a-t-il ajouté.

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Et comme il l’avait déjà fait lors de la cérémonie des Trophées UNFP, où il avait été sacré meilleur joueur de la saison pour la 4e fois de sa carrière, le capitaine de l'équipe de France a réaffirmé son intention de jouer au PSG la saison prochaine. «J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux», a-t-il affirmé, fermant la porte à un départ.

Cette sortie mettra-t-elle un terme aux spéculations et scelle-t-elle son avenir à Paris ? Rien n’est moins sûr car, à un an de la fin de son contrat, le PSG pourrait ne pas prendre le risque de voir partir son attaquant gratuitement l’été prochain, et pourrait décider de le vendre si aucun accord n’est trouvé rapidement autour d’une nouvelle prolongation de contrat. L’été promet d’être encore très chaud et mouvementé dans la capitale.