«Il a besoin d’un coup de poing dans la gueule» : un pilote s’en prend violemment à Romain Grosjean (vidéo)

Récent vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, l’Australien Will Power s’en est pris violemment à Romain Grosjean, après un incident survenu, ce week-end, entre les deux pilotes d’IndyCar sur le circuit Road America.

Grosse tension en IndyCar. L’Australien Will Power s’en est pris violemment, ce week-end, à Romain Grosjean avec des termes très durs. Récent vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, il n’a pas apprécié une manœuvre du Français survenue durant les essais sur le circuit Road America. Alors que les deux pilotes étaient lancés à près de 250 km/h, Romain Grosjean aurait tassé dangereusement le double champion d’IndyCar (2014, 2022).

"(Romain) Grosjean is a piece of crap." - @12WillPower pic.twitter.com/d4XmzxO1nu — INDYCAR on NBC (@IndyCaronNBC) June 17, 2023

«Romain est une m….», a lancé, dans un premier temps, Will Power très remonté. Et il a été encore plus virulent dans ses propos. «Si vous voyez ce qu’il a fait lors des essais, il a besoin d’un coup de poing dans la gueule», a-t-il lâché au micro de la NBC.

Romain Grosjean a finalement terminé les qualifications en 19e position après avoir détérioré sa monoplace sur un vibreur, alors que Will Power a eu ensuite un violent accrochage en piste avec Scott Dixon, endommageant sérieusement sa voiture. Les deux hommes ont même failli en venir aux mains. C’est dire si la course, ce dimanche, promet d’être pour le moins tendue.