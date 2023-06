«C’est envisageable» : Zinédine Zidane évoque une arrivée dans le championnat de France

Sans club, deux ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinédine Zidane a évoqué son avenir et ne ferme pas la porte à une éventuelle arrivée dans le championnat de France.

PSG, équipe de France, Juventus Turin… Depuis deux ans, et son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane a été annoncé un peu partout. Mais l’ancien n°10 des Bleus est toujours sans club. Et s’il a besoin de ces périodes «plus tranquilles», il commence à trouver le temps long et a hâte de retrouver un banc. «J’espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner», a confié, dans une interview accordée à Téléfoot, Zinédine Zidane, dont la «passion reste intacte».

«Quand vous êtes en dehors, vous regardez le football différemment. En revanche, quand c’est votre équipe, que vous devez coacher et préparer les matchs, c’est complètement différent. J’en ai besoin, ça fait peut-être deux ans que je n’ai plus ça mais ça va venir», a ajouté le technicien français, vainqueur de trois Ligues des champions avec le Real Madrid. Et alors qu’il était annoncé l'an dernier au PSG, dont il a décliné la proposition dans l’espoir de prendre en mains l’équipe de France avant la prolongation de Didier Deschamps, il ne ferme pas la porte à une éventuelle arrivée dans le championnat de France.

«C’est envisageable. Il ne faut rien s’interdire. Il faut vouloir les choses, les sentir. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas aujourd’hui. Si cette pause est là, c’est qu’elle doit être là. Il faut accepter ce qui vient», a-t-il déclaré. Reste désormais à savoir quand et où Zinédine Zidane sera susceptible de reprendre du service. Que ce soit dans l’Hexagone ou ailleurs.