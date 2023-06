Quai 54 : tout savoir sur la 20e édition du tournoi de streetball

Pour sa 20e édition, le tournoi de streetball du Quai 54 se déroulera les 1er et 2 juillet dans l’enceinte du court Simone-Matthieu de Roland-Garros. À cette occasion, matchs entre joueurs internationaux et amateurs, concours de dunks et concerts d’artistes seront au rendez-vous.

C’est l’un des événements les plus attendus de l’année par les amateurs de basketball et de culture urbaine : le Quai 54. Le plus célèbre des tournois de streetball (basketball de rue) fait son retour les 1er et 2 juillet, pour une 20e édition historique. Organisé pour la première fois en 2003, le Quai 54 prévoit du spectacle, aussi bien sur le plan sportif que musical.

Roland-Garros, nouveau terrain de jeu du Quai 54

Après avoir accueilli une rencontre de championnat entre le Paris Basket et l’AS Monaco, ainsi que le troisième match des Finales de Betclic Élite opposant Boulogne-Levallois et la formation monégasque, l’enceinte de Roland-Garros recevra à nouveau les amateurs de la grande balle orange.

Different courts, same energy!



Get ready for an extraordinary 20th Anniversary event at Stade Roland-Garros, with a special commemorative court design soon to be revealed! pic.twitter.com/ghOOCc1cik — Quai 54 (@quai54wsc) June 22, 2023

Pour cette édition anniversaire, l’événement, à guichets fermés, quitte le centre sportif Émile Anthoine et la tour Eiffel pour le court Simone-Matthieu. Une grande première pour le tournoi, 20 ans après sa première édition, qui s’était déroulée au 54 quai Michelet à Levallois, sous l’égide de son créateur, Hammadoun Sidibé.

Des joueurs internationaux présents en masse

Cette année, 16 équipes masculines et 8 formations féminines s’affronteront au cours du tournoi afin de décrocher le titre de «Quai 54 Streetball World Champions». Un titre que tenteront notamment de conserver les joueurs de La Fusion, avec une équipe qui compte notamment dans ses rangs Guerschon Yabusele et Sylvain Francisco, appelés en Équipe de France pour le Mondial de basketball en Asie.

Des équipes en provenance du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Amérique du Nord ou encore du Maghreb seront également au rendez-vous, sans oublier la sélection ivoirienne et l’équipe nationale du Cap-Vert.

Au niveau des stars de la NBA, Luka Doncic (Dallas Mavericks), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et Jayson Tatum (Boston Celtics), représenteront la Jordan Brand, sponsor historique de l'événement, et devraient faire leur apparition en tant qu'invités d'honneur du tournoi.

Triple trouble, PARIS STAND UP!

@luka7doncic, @jaytatum0 & Zion Williamson will be back at Quai 54 to celebrate our 20th anniversary! @jumpman23 pic.twitter.com/NAE00di2Ee — Quai 54 (@quai54wsc) June 29, 2023

Un concours de dunk mondialement reconnu

Comme à son habitude, le tournoi du Quai 54 accueillera un concours de dunks spectaculaire au cours de la première journée de l’événement. Orchestré par le «Dunk Father» et légende vivante de la discipline Kadour Ziani, le concours verra quatre des meilleurs dunkers de la planète rivaliser de créativité et d’athlétisme pour impressionner le public et les juges : le vainqueur du précédent concours, Tyler Currie, Piotr Grabowski, Chris Staples et New Williams. Sensations fortes garanties.

Year after year, the world’s best dunkers have showed up at Quai 54 to claim the crown



For our XXth anniversary, get ready for a Dunk Contest like you’ve never seen before! pic.twitter.com/Sfso1Cc2dq — Quai 54 (@quai54wsc) June 24, 2023

L’afrobeats et le hip-hop mis en avant

Le Quai 54, c’est également l’occasion d’assister à des shows musicaux, au rythme de la musique afro et du hip-hop. Tout au long du week-end, animé par Mokobe, plusieurs artistes et DJ se produiront devant le public, dont Ninho, Tayc ou encore Ronisia, récemment récompensée lors de la cérémonie des Flammes 2023. L'ambiance musicale promet d'être intense.