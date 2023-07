Athlétisme : une juge touchée par un lancer de disque à Stockholm (vidéo)

Lors de l’épreuve du lancer du disque, ce week-end, au meeting de Stockholm (Suède), une juge a été touchée par un disque. Tombée à terre, elle s’est relevée sans être blessée.

Un drame évité de justesse. Une juge a été touchée par un disque lors de l’épreuve du lancer du disque, ce week-end, au meeting de Stockholm (Suède). Deuxième du concours sur ses terres, Daniel Stahl s’est présenté pour son dernier essai avec la possibilité de prendre la tête. Mais il a vu sa tentative heurter une juge.

Après le lancer de l’athlète suédois, elle s’est immédiatement positionnée pour mesurer la distance, mais elle a mal apprécié la trajectoire du disque et a été touchée au niveau de l’épaule. Tombée à terre, elle s’est relevée sans être gravement blessée. Les conséquences auraient pu être dramatiques si le disque, d’un poids de deux kilos, l’avait heurtée à la tête.

Et cette mésaventure n’a pas eu d’incidences sur le lancer Daniel Stahl et le résultat final. Le champion olympique à Tokyo avait mordu et a donc dû se contenter de la 2e place derrière le champion du monde slovène Kristjan Ceh.