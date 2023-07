Equipe de France Espoirs : Zinédine Zidane à la tête des Bleuets aux JO de Paris 2024 ?

Alors que l’avenir de Sylvain Ripoll est fortement menacé à la tête de l’équipe de France espoirs, Zinédine Zidane pourrait être une solution pour lui succéder notamment en vue des JO 2024 à Paris.

Le temps de Sylvain Ripoll à la tête de l’équipe de France Espoirs semble compté. En cause, le nouvel échec à l’Euro avec une élimination dès les quarts de finale contre l’Ukraine (1-3). Une énième désillusion qui pourrait sceller son sort sur le banc des Bleuets six ans après son arrivée. «L’objectif minimal qui m’avait été fixé, c’étaient les demi-finales. Factuellement, on n’est pas dans les clous. Mon avenir n’est pas le sujet du soir, je sais qu’il arrivera suffisamment vite», avait-il déclaré dimanche soir. Et son avenir est désormais entre les mains Philippe Diallo.

Il a envie d'entraîner à nouveau

Le président de la FFF va devoir trancher et déterminer s’il est toujours l’homme de la situation. Qui plus est à un an des JO 2024 à Paris, où les Bleuets seront forcément très attendus. Mais s’il venait à se séparer de Sylvain Ripoll, qui serait en mesure de lui succéder ? Si les candidats ne devraient pas manquer, une solution de prestige pourrait apparaître avec Zinédine Zidane. L’ancien n°10 des Bleus est toujours libre depuis son départ du Real Madrid il y a maintenant deux ans.

Et il n’a pas caché son envie d’entraîner à nouveau. «J’espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner», a-t-il confié récemment dans une interview accordée à Téléfoot. Reste à savoir s’il pourrait se laisser tenter par ce défi, lui qui avait plutôt comme volonté de prendre en mains la «grande» équipe de France avant la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Mais cela pourrait aussi lui permettre de patienter en attendant que la place se libère.

Kylian Mbappé sous ses ordres ?

Diriger les Bleuets lors des JO 2024 pourrait aussi éventuellement permettre à Zinédine Zidane d’avoir sous ses ordres Kylian Mbappé, qui a martelé à plusieurs reprises son envie de participer à ce rendez-vous planétaire. «Quand vous êtes coach et que vous avez un joueur comme ça, on a envie de l’entraîner. Il peut se passer plein de choses. Cela pourra se faire un jour», avait-il indiqué la semaine passée. L'occasion est peut-être toute trouvée.

Si une arrivée de «Zizou» est, pour l’heure, utopique, ces éléments pourraient pousser l’ensemble des parties à réfléchir à cette éventualité. D’autant qu’une équipe de France entraînée par Zinédine Zidane lors d’un rendez-vous comme les Jeux Olympiques aurait forcément fière allure.