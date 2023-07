«Ça viendra de son cœur» : Kylian Mbappé laissera son fils choisir entre la France et le Cameroun

S’il devient père d’un footballeur de haut niveau, Kylian Mbappé laissera son fils choisir entre la France et le Cameroun, pays d’origine de son père, pour sa nationalité sportive.

Kylian Mbappé brille avec l’équipe de France. Auteur déjà de 40 buts (en 70 sélections), l’attaquant est même devenu le capitaine des Bleus depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris à l'issue de la dernière Coupe du monde au Qatar. Mais s’il a un fils, qui devient footballeur de haut niveau, ce dernier pourrait ne pas suivre ses traces. Le joueur du PSG (24 ans) le laisserait libre de choisir entre la France et le Cameroun, pays d’origine de son père Wilfrid qu’il a visité en fin de semaine dernière, pour sa nationalité sportive.

«c'est un choix qui est personnel»

«Il faut voir l’attache qu’il a avec le pays, s’il est plus proche du Cameroun, s’il est plus proche de la France. Moi, je suis né en France, j’ai mes origines qui sont camerounaises. Mais j’ai fait toute ma vie en France. C’est pour ça que j’ai choisi la France. Mais mon fils, ce sera différent», a déclaré Kylian Mbappé, interrogé par La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.

Son choix pourrait se faire en fonction du pays où il vivra. «Peut-être que je vivrai au Cameroun, qu’il aura une plus grande attache avec le Cameroun et donc qu’il choisira le Cameroun. Ou on sera en France et il choisira la France. Mais c’est un choix que lui fera», a-t-il ajouté. Mais il n’interféra pas dans sa décision. «Je ne veux pas lui dire de faire quelque chose, parce que c’est un choix qui est personnel. Je serai juste son père, et je ne serai personne d’autre pour lui dire de faire quelque chose ou de ne pas faire. C’est un choix qui est personnel. Je suis sûr qu’il prendra le bon, parce que je suis sûr que ça viendra de son cœur», a-t-il confié.

En fin de semaine dernière, Kylian Mbappé, qui est attendu à l’entraînement lundi avec le PSG, a passé trois jours au Cameroun, où il a notamment visité une école pour enfants sourds et malentendants financée par sa fondation, et s’est entretenu avec le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute, concernant des projets d’aide aux enfants.