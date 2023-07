Fares Ziam – UFC : «C'est une source de motivation de combattre un territoire hostile»

Fares Ziam, combattant français de MMA, sera en lice ce samedi 22 juillet lors de l’UFC Londres. Avant ce combat, il s’est confié à CNEWS en évoquant son envie de confirmer et son futur.

Son dernier combat, qui remonte à septembre 2022 à Paris, avait marqué les esprits. Ce samedi à l'UFC Fight Night de Londres, le Lyonnais de 26 ans, opposé à Jai Herbert, compte bien poursuivre sur sa lancée.

Face à Jai Herbert, qui a totalement le même style que vous, ce sera un combat solide où il devrait pleuvoir des coups…

Fares Ziam : «Ca va être une belle guerre. C’est un bon adversaire, il est bon en stricking, il est bon au sol, c'est un combattant complet, il est chez lui en plus donc moi je m'attends à un bon combat… Mais je me vois devant de partout.»

Combattre chez lui, avec le public qui sera derrière lui, ce sera compliqué ?

Fares Ziam : «Franchement, c'est une source de motivation de combattre en territoire hostile comme on dit, parce que voilà, tout le monde va être pour lui, tout le monde va le soutenir. Donc moi il faut que je fasse la différence et que je calme tout le monde.»

Vous combattez à Londres. Cela veut-il dire que l’on ne vous verrez pas à Paris en septembre ?

Fares Ziam : «Je n’ai pas choisi à vrai dire… L’UFC m’a proposé ce combat. J’aurais pu dire «non» et attendre Paris. Mais j’ai fait le choix de combattre avant et tenter d’enchaîner les deux si possible. Mon manager m’a dit : «Tu gagnes ce combat et tu finis proprement sans trop de blessures, tu auras Paris». Donc à moi de faire ce qu’il faut.»

Justement, il y a un an à Paris, on a semblé avoir vu un déclic chez vous. L’avez-vous aussi senti ?

Fares Ziam : «Oui, bien sûr. C’est ce je voulais. A Paris, je me suis libéré. Aujourd’hui, je me sens bien. Je ne me mets pas la pression. Ça reste du sport. Je fais les choses pour réussir et on se donnera les moyens ce samedi d'être encore plus libéré.»

Vous êtes dans une catégorie très relevée avec notamment Islam Makhachev ou encore Charles Oliveira. Est-ce que vous vous voyez les combattre prochainement ?

Fares Ziam : «J'aimerais faire du étape par étape comme on dit. Je ne veux pas griller les étapes, je ne veux pas «call out» tous les top 5 ou 10. Je vais aller tranquillement dans le top 20 puis le Top 15, je me dis que j'ai le temps. Je préfère construire ma carrière sur la durée. Si j'enchaîne les combats, je pense que je mériterais un top 15. Mais oui, je me vois aller loin moi dans cette catégorie.»