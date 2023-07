Tennis : Hugo Gaston crée la polémique en abandonnant sur une triple balle de match pour son adversaire

Le tennisman français Hugo Gaston a abandonné son match, ce mardi 25 juillet, au tournoi de Vérone face à l'Italien Marco Trungelliti, alors que ce dernier possédait trois balles de match.

Un abandon qui pourrait faire polémique sur le circuit ATP. Présent en seizièmes de finale du tournoi Challenger de Vérone (Italie), le tennisman français Hugo Gaston a abandonné la rencontre face à l’Italien Marco Trungelliti (220e mondial), alors que ce dernier n’était qu’à un point de la victoire.

Le Toulousain, qui avait marqué les esprits par son coup d’éclat à Roland-Garros en 2020, était mené 3-6, 6-2, 5-2, avec 40-0 dans le jeu de service de son adversaire quand il a annoncé son abandon à l’arbitre de la rencontre, alors qu’il ne semblait pas présenter le moindre signe de douleur ou de blessure.

L’abandon a grandement fait réagir sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses critiques à l’encontre du 11e meilleur tennisman français. Vainqueur de deux tournois Challenger après une élimination dès les qualifications de Wimbledon, Hugo Gaston pourrait de nouveau s’attirer les foudres des instances du tennis mondial.

Hugo Gaston just did this





Retired being one point away from defeat. Very sus ending but not the first one on the Challenger tour pic.twitter.com/arapuL90JC

— Tennis Masterr (@TennisMasterr) July 25, 2023