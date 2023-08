Football : large victoire du PSG face à Jeonbuk (3-0)

Le PSG a terminé sa tournée asiatique par un succès contre la formation sud-coréenne de Jeonbuk (3-0), ce jeudi 3 août. Neymar a été l’homme du match avec deux buts et une passe décisive.

Près de six mois après sa blessure, Neymar a rejoué, et même signé un doublé, avec le Paris Saint-Germain, pour un match de préparation contre Jeonbuk Motors (3-0), jeudi à Busan (Corée du Sud). Kylian Mbappé en disgrâce, Lionel Messi parti, «Ney» était la seule grande star du club parisien lors de cette rencontre.

Il a célébré son retour avec un éclat, une passe décisive, d'une habile talonnade pour Asensio (88e), couronnant son doublé. «Ney» a marqué son premier but au bout d'une série de dribbles, conclue par une feinte avec la semelle pour tromper ses gardes du corps et son tir dévié est ensuite entré avec l'aide du poteau (40e).

Sur le second but, il s'est échappé côté gauche pour aller battre le gardien Kim Jeong-hoon (83e). Après la victoire contre Le Havre (2-0), il s'agit du deuxième succès estival du PSG, tenu en échec par Al-Nassr (0-0) et battu par le Cerezo Osaka (3-2) et l'Inter Milan (2-1).

Neymar n'avait plus joué depuis le 19 février

Neymar n'avait plus joué depuis une blessure contre Lille (4-3) au Parc des Princes le 19 février, où il avait marqué le deuxième but de son équipe. Le staff et le joueur avaient choisi l'opération «de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive», avait alors expliqué le club.

Après trois matchs à rester sur le banc pendant la partie japonaise de la tournée asiatique, au grand dépit du public, le Brésilien a tenu les 90 minutes dans une équipe expérimentale, car le PSG avait joué deux jours plus tôt à Tokyo contre l'Inter Milan.

Au milieu, il y avait un Mbappé, mais le petit-frère Ethan (16 ans), aligné avec Marco Verratti, capitaine, et Cher Ndour. La recrue sud-coréenne du PSG, Lee Kang-in, est entrée pour les 20 dernières minutes, à la place d'Hugo Ekitike (69e), sous une ovation digne de Neymar. Après un dernier exercice frustrant, une demi-saison géniale, une autre dans le plâtre après sa Coupe du monde, le Brésilien a montré pour son retour les services qu'il pouvait encore rendre au PSG.