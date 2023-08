Coupe du monde de rugby : le palmarès des éditions précédentes

Le 8 septembre prochain, le coup d'envoi de la 10e Coupe du monde de rugby sera donné au Stade de France, lors du choc France - Nouvelle-Zélande. Découvrez le palmarès des éditions précédentes.

Un premier trophée Webb Ellis pour le XV de France ? À domicile, les Bleus de Fabien Galthié tenteront d'aller glaner un premier titre, et de devenir la deuxième nation de l'hémisphère nord championne du monde.

1987 - Nouvelle-Zélande

La première Coupe du monde s'est déroulée conjointement en Nouvelle-Zélande et en Australie, seize équipes y prennant part. Les Bleus se sont hissés jusqu'en finale et ont du croiser le fer avec les Blacks. Dans leur antre de l'Eden Park, les All Blacks furent irresistibles, battant facilement les Français sur le score de 29-9, et devenant les premiers champions du monde de rugby de l'histoire. Première désillusion pour le XV de France.

1991 - Australie

Pour cette deuxième édition, le trophée Webb Ellis a posé ses bagages en Europe. Les Français ont été écartés dès les quarts de finale par l'Angleterre, à Paris. Une Angleterre qui s'est offert le droit de rêver lorsqu'elle a vu les portes d'une finale à Twickenham s'ouvrir devant elle. Malheureusement, ils tomberont sur une très solide sélection australienne, victorieuse des Blacks en demi, et qui parviendront à contenir les assauts anglais pour décrocher le titre en terre hostile.

1995 - Afrique du Sud

Autorisée à revenir sur la scène internationale, l'Afrique du Sud était organisatrice. Et pour leur première participation, les Springboks n'ont pas les choses à moitié. Ils ont éliminé le XV de France en demi-finale sous la pluie de Durban, avant de réduire à néant l'attaque néo-zélandaise menée par Jonah Lomu en finale. C'est la deuxième fois que l'équipe organisatrice est devenue championne du monde. Le trophée a été remis par Nelson Mandela, président depuis 1994, vêtu d'un maillot des Springboks. Une image hautement symbolique dans une période encore marquée par l'apartheid.

1999 - Australie

Organisée au Royaume-Uni et en France, cette quatrième édition a accueilli pour la première fois vingt équipes. Pour tous les Français, cette Coupe du monde fait écho à la demi-finale face aux All Blacks. Pourtant outsiders, les Bleus ont réalisé un match d'anthologie, et grâce notamment à un essai de Christophe Dominici, se sont imposés 43-31. La finale sera malheureusement beaucoup plus terne du côté des français, incapables de répondre aux Australiens. Ces derniers seront les premiers double champions du monde.

2003 - Angleterre

En Australie, l'heure de la revanche a sonné pour le XV de la Rose. Battus sur leur terre en 1991 par les Wallabies, les Anglais ne voulaient pas laisser passer une autre occasion. Jonny Wilkinson, auteur des 24 points de son équipe en demi-finale contre la France, a signé une nouvelle performance majuscule en finale. En prolongation, il crucifia l'Australie sur un drop entré dans l'histoire. L'Angleterre est ainsi devenue la première nation de l'hémisphère nord à être titrée.

2007 - Afrique du Sud

La France a accueilli son premier mondial. Pourtant, c'est au Millennium Stadium de Cardiff que les Bleus vont réaliser une des plus grandes performances de leur histoire, en quart de finale. Au bout d'un match irréspirable, ils ont éliminé les All Blacks, qui pour la première fois ne sont pas allés en demi-finales. Le XV de France a été stoppé par les Anglais et un grand Wilkinson en demi. Mais au Stade de France, ce sont bien les Springboks qui ont soulevét le trophée au terme d'une rencontre sans essai.

2011 - Nouvelle-Zélande

Comme en 1987, la compétition se déroule en Nouvelle-Zélande. Et comme en 1987, ce sont les All Blacks qui se sont imposés. Très attendus, et sans leur maître à jouer Dan Carter, blessé, ils ont décroché la finale sans trop de difficultés. En face, la France, forte de ses succès face aux Anglais et aux Gallois, espérait briser la malédiction en finale. Mais malgré un essai du capitaine Thierry Dusautoir, les Bleus ont échoué à un point des Blacks, pour une troisième défaite au dernier stade de la compétition, sûrement la plus dure.

2015 - Nouvelle-Zélande

À domicile, les Anglais ont été éliminés dès la phase de poules. Et ce n'est pas la seule suprise, puisque le monde du rugby a assisté également à un des plus grands exploits de l'histoire lorsque le Japon a dominé l'Afrique du Sud. En quart de finale, les Français ont été humiliés 62 à 13 par les All Blacks. Ces derniers étaient tout simplement imbattables, certains observateurs les considérant comme la plus forte équipe de tous les temps. Ils sont parvenus à conserver leur titre acquis quatre ans plus tôt, une première.

2019 - Afrique du Sud

Le grand cirque du rugby s'expatriait au Japon pour une édition notamment perturbée par un typhon, provoquant l'annulation de plusieurs matchs de poules. Les Japonais ont fait sensation en terminant premier de leur groupe, avant de tomber face au futur champion, l'Afrique du Sud. La France était à nouveau éliminée en quart, par les Gallois cette fois-ci. En demi-finale, l'Angleterre parvenait à étouffer les All Blacks et s'avançait comme la nation favorite. Mais en finale, ils ne rivalisaient pas face à l'intensité des Springboks, sacrés pour la troisième fois.