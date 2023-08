Masters 1000 de Cincinnati : Stefanos Tsitsipas gêné par une spectatrice imitant une abeille (vidéo)

Opposé à l’Américain Ben Shelton, la nuit dernière, au Masters 1000 de Cincinnati (Etats-Unis), Stefanos Tsitsipas a été gêné au moment de servir par une spectatrice imitant le bourdonnement d’une abeille.

Scène cocasse au Masters 1000 de Cincinnati. Alors qu’il était opposé, la nuit dernière, à Ben Shelton au 2e tour, Stefanos Tsitsipas a été gêné à cause d’une spectatrice. Assise dans les tribunes derrière lui, elle a imité le bruit d’une abeille au moment où le Grec s’apprêtait à servir dans le 2e set.

Dans un premier temps, il a cru qu’il s’agissait d’une vraie abeille et a tenté de la faire fuir avec sa raquette, avant de se rendre compte qu’il s’agissait en réalité d’une personne du public. Incommodé par ces bourdonnements, Stefanos Tsitsipas s’est plaint à l’arbitre avant de se rendre devant un groupe de spectateurs pour connaître l’identité du coupable. «C’est qui ?», a-t-il lancé.

“There’s a person imitating a bee behind me”





The most bee-zarre thing you’ll see today #CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51

