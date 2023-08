Coupe du monde de rugby 2023 : les 3 grands favoris

Le 8 septembre prochain, le coup d'envoi de la 10e Coupe du monde de rugby de l'histoire sera donné au Stade de France, lors du choc France - Nouvelle-Zélande. Découvrez les favoris de cette édition 2023.

Les Bleus attendus. À domicile, le XV de France de Fabien Galthié fait figure d'épouvantail légitime à l'aube de la compétition. Mais il faudra se méfier des nations de l'hémisphère sud, ou encore de l'Irlande, première nation mondiale.

France

Emmené par son capitaine Antoine Dupont, sacré meilleur joueur du monde de l'année 2021, le XV de France compte bien écrire les plus belles pages de son histoire, à la maison. Depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des bleus après l'élimination en quart de finale de la dernière Coupe du monde au Japon, on observe une équipe sûre de ses forces, et les résultats le prouvent.

Un Grand Chelem décroché en 2022, le dixième de l'histoire pour l'équipe de France, une série record de 14 victoires consécutives, le plus large succès jamais enregistré contre les All Blacks (40-25), mais surtout des victoires contre toutes les nations majeurs du rugby mondial.

Un mandat parfaitement construit par Fabien Galthié et son staff, qui, dans l'idéal, doit se terminer par une première Coupe du monde décrochée par la France le 28 octobre prochain au Stade de France. Le plus dur est encore à venir, mais après trois échecs en finale en 1987, 1999 et 2011, notre heure est peut-être enfin venue.

Irlande

Briser la malédiction en Coupe du monde. Ce sera l'objectif de la sélection irlandaise lors de cette édition en France. Éliminés en quart de finale au Japon en 2019, les Irlandais ne sont jamais parvenus à atteindre le dernier carré d'un mondial. Une anomalie qui pourrait être gommée cette année.

En effet, le XV du Trèfle débarque en France à la première place du classement mondial, une place qu'il occupe depuis plus d'un an. En début d'année, ils ont également décroché le quatrième Grand Chelem de leur histoire, en mettant notamment fin à la série de quatorze victoires consécutives de l'équipe de France.

Les Irlandais compteront sur leur maître à jouer aux 113 sélections, Johnny Sexton. Véritable pièce maîtresse de l'entrejeu, c'est souvent lui qui dicte le tempo de son équipe. Et quand Sexton est en forme, c'est souvent toute l'Irlande qui suit derrière.

Nouvelle-Zélande

Ne jamais enterrer les All Blacks. Déjà sacrés trois fois champions du monde (1987, 2011, 2015), ils tenteront de devenir la première nation à quatre titres. Mais la tâche s'annonce rude face à des équipes du nord qui n'ont peut-être jamais semblé aussi fortes.

Surtout que la Nouvelle-Zélande n'est plus l'équipe dominatrice d'il y a quelques années. Une série perdue à domicile contre l'Irlande l'été dernier, une défaite record contre la France, ou encore un revers contre l'Argentine, ont quelque peu plongé les Blacks dans la crise.

Mais le passé nous a appris à ne jamais sous-estimer la Nouvelle-Zélande, surtout avant une Coupe du monde. D'ailleurs, à l'approche du mondial, ils viennent de remporter le Rugby Championship en disposant de l'Argentine, de l'Afrique du Sud et de l'Australie, et seront à coup sûr prêts à en découdre le 8 septembre prochain en ouverture contre la France.