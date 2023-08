Masters 1000 Cincinnati : Novak Djokovic déchire son polo après sa victoire en finale contre Carlos Alcaraz (vidéo)

Novak Djokovic a dompté Carlos Alcaraz pour remporter le Masters 1000 de Cincinnati à l’issue d’une finale renversante, au terme de laquelle le Serbe a déchiré son polo de joie.

Une finale dantesque. Malmené par Carlos Alcaraz, moins de deux mois après avoir été battu en finale de Wimbledon, Novak Djokovic a renversé, dans la nuit de dimanche à lundi, l’Espagnol pour remporter le Masters 1000 de Cincinnati (5-7, 7-6, 7-6). Dans une rencontre qui a duré 3h49, le Serbe est passé par toutes les émotions jusqu’à la libération avec ce 39e Masters 1000 ajouté à son palmarès. Et preuve de son bonheur et de son soulagement, l’homme aux 23 titres du Grand Chelem a déchiré son polo au moment de célébrer ce nouveau titre.

Too tough to die





The moment @DjokerNole locked up his record 39th Masters title in THE MOST DRAMATIC fashion, 5-7 7-6 7-6 over Carlos Alcaraz #CincyTennis pic.twitter.com/B7GGCPfjDX — Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2023

«C’était le match le plus difficile et le plus excitant auquel j’ai jamais participé. Carlos est un joueur extraordinaire, j’ai beaucoup de respect pour lui», a déclaré le Serbe à la fin du match, qui avait mal commencé pour lui. Novak Djokovic a concédé la 1ère manche (5-7) avant d’être breaké au début du second set. Malgré la chaleur écrasante, il a fait parler son expérience pour refaire son retard avant de sauver une balle de match et de recoller à une manche partout (7-6).

Accroché, la partie est devenue irrespirable, surtout quand Carlos Alcaraz a sauvé quatre balles de match dans un jeu long de près de 13 minutes. Et c’est finalement dans un 2e tie-break que Novak Djokovic a fait plier son adversaire pour un retour gagnant sur le sol américain. Les deux meilleurs joueurs du monde ont désormais rendez-vous à New York pour l’US Open (28 août-10 septembre), qui s’annonce déjà palpitant.