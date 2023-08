Boxe : Pourquoi Daniel Dubois peut battre Oleksandr Usyk ce samedi ?

Daniel Dubois, qui affronte Oleksandr Usyk ce samedi 26 août en Pologne, peut devenir le nouveau patron des poids lourds de boxe. S'il faudra tout simplement être plus que parfait contre l'Ukrainien, il peut y arriver.

A 25 ans, Daniel «Dynamite» Dubois a une occasion en or de décrocher les titres IBF, WBA, WBO et IBO des poids lourds de boxe en étant opposant au détenteur, l’Ukrainien Oleksandr Usyk.

Attendu depuis quelques temps comme celui qui doit dominer la catégorie reine, celui que l’on surnomme «Dynamite» a connu un petit retard à l’allumage après avoir encaissé une première défaite en s’inclinant contre Joe Joyce en novembre 2020. Un véritable coup sur la tête pour le natif de Londres qui avait pris un coup sur l’œil l’empêchant de poursuivre l’affrontement et stoppant sa lancée vers les sommets.

prêt pour le plus grand défi de sa carrière ?

Mais Dubois ne s’est pas arrêté là. Véritable graine de champion, il s’est relancé quelques mois plus tard avec quatre victoires consécutives jusqu'à s'offrir la ceinture WBA intérim et devenir le challenger officiel d'Usyk. De quoi reprendre confiance et retrouver son statut de challenger. Une belle nouvelle pour lui mais aussi pour la boxe qui a besoin de nouveaux visages. Surtout chez les poids lourds.

Passé pro à l'âge de 19 ans, «Dynamite» a toujours impressionné depuis ses débuts. Lors de son premier combat en avril 2017, il a mis KO Marcus Kelly dès le 1er round. L'imposant boxeur d'1,98m a ensuite rapidement enchaîné. Au bout de son 4e combat, il devient champion du monde WBC Youth (juillet 2017) puis champion du sud de l’Angleterre (septembre 2017) et champion d’Angleterre (juin 2018).

Doté d'un excellent jab, d’une force de frappe à faire rougir plus d’un des actuels Top 5 mondial, puissant, rapide, Daniel Dubois continuera sa moisson avec le titre européen WBO (mars 2019) puis le titre de champion de Grande-Bretagne (juillet 2019) en battant Nathan Goman, cousin de Tyson Fury et invaincu en 16 combats. Il est ainsi devenu le troisième plus jeune champion britannique des poids lourds, derrière Joe Bugner et Herbie Hide. Tout était parfait jusqu'à ce combat contre Joe Joyce pour le titre vacant européen.

Aujourd'hui, avec 19 succès en 20 combats (18 KO) et l’expérience d’une défaite - ainsi que cette épée de Damoclès de l'invincibilité qui hante beaucoup de combattants -, Daniel Dubois semble être prêt pour le plus grand défi de sa carrière : affronter l’invaincu champion du monde qui a mis à ses pieds Anthony Joshua à deux reprises. Reste à savoir s'il sera au niveau de ce sublime défi.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast