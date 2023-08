Placée dans le groupe H, l’équipe de France a été battue par le Canada et la Lettonie pour ses deux premiers matchs à la Coupe du monde 2023 de basket (25 août-10 septembre), organisée aux Philippines, au Japon et en Indonésie, avant d'affronter le Liban. Voici le calendrier et les résultats complets des Bleus.

Vendredi 25 août

Canada-France : 95-65

Dimanche 27 août

France-Lettonie : 86-88

Mardi 29 août

11h45 : Liban-France à Jakarta (Indonésie)