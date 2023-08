Erling Haaland : pourquoi l'attaquant de Manchester City dort-il avec du scotch sur la bouche et des lunettes ?

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland a l’habitude de dormir avec du ruban adhésif sur la bouche et des lunettes qui permettent de filtrer la «lumière bleue».

Le secret de la réussite ? Erling Haaland a tout gagné la saison dernière avec Manchester City : Premier League, Coupe d’Angleterre et surtout Ligue des champions. Et l’attaquant norvégien a été l’un des grands artisans de ce triplé avec ses 52 buts inscrits en 53 matchs toutes compétitions confondues, dont 36 rien qu’en championnat. Un record. Pour atteindre ce niveau de performance, le «Cyborg», comme il est surnommé, ne laisse rien au hasard. Même quand il dort. Il a ainsi des rituels nocturnes pour le moins surprenants.

Des lunettes contre la «lumiére bleue»

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a pour habitude de dormir avec du ruban adhésif collé sur la bouche et des lunettes permettant de filtrer la lumière bleue. «Je pense que le sommeil est la chose la plus importante au monde. Pour bien dormir, des choses simples comme des lunettes qui bloquent (la lumière bleue), couper toutes les ondes dans la chambre, je pense que c'est vraiment important», a-t-il confié lors d’un entretien avec le YouTubeur Logan Paul pour son podcast «Impaulsive».

Et d’ajouter : «Vous devriez essayer de scotcher votre bouche. Je dors avec. Faire beaucoup de choses n'est pas bon, mais en faire un peu chaque jour sur une longue période est vraiment payant.» Cela lui permet de maximiser la respiration par les narines et de ne pas être perturber par la «lumière bleue» émise par les écrans.

Niveau alimentaire, il avait déjà révélé suivre un régime à base de cœur et de foie de vache, ainsi qu’ingérer des boissons à base de lait, de chou frisé et d'épinards. Ruban adhésif, lunettes filtrantes et régime spécifique, Erling Haaland semble avoir trouvé la recette parfaite pour rester au top de sa forme et empiler les buts une fois sur le terrain.