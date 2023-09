UFC : vers un événement à Marseille en 2024 ?

Après la nouvelle réussite de l’UFC Paris, ce samedi 2 septembre, à l’Accor Arena, la prestigieuse organisation américaine de MMA a prévu de revenir en France en 2024. Sûrement à Marseille.

Au tour de Marseille ? Alors que la deuxième édition de l’UFC Paris a encore été une franche réussite avec des combats superbes mais surtout une exceptionnelle ferveur de la part du public français, le vice-président de l’organisation de MMA a indiqué que la cité phocéenne était dans leur esprit.

«Nous aimerions voir d'autres villes en France. Actuellement, on pense à Marseille qui serait une très bonne ville pour accueillir un futur évènement en France», a ainsi confié David Shaw quelques minutes après la fin de l’UFC Fight Night dans la capitale française. Ce qui confirme ce qui avait été dit la saison passée lors du premier événement à l’Accor Arena.

Et il est fort possible que Marseille soit favorite. Si l’UFC revient à la même date, Paris sera pris avec les Jeux paralympiques l’an prochain. De quoi se tourner vers la deuxième plus grande ville de France qui offrirait également un accueil volcanique.

Et avec Manon Fiorot, originaire de Nice ou encore Benoît Saint-Denis de Nîmes, les Sudistes seraient au rendez-vous. Et si l’un des deux venaient à Marseille pour décrocher une ceinture ou tout simplement la défendre, ce sera tout simplement extraordinaire.

