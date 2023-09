Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi Fabien Galthié porte-t-il de grosses lunettes noires ?

Depuis plusieurs années, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié porte sur le bout de son nez de grosses lunettes noires, qui ne passent pas inaperçues.

Elles ne le quittent pratiquement jamais. Que ce soit à l’entraînement, pendant les matchs ou lors des interviews. Depuis plusieurs années, Fabien Galthié porte d’imposantes lunettes noires au style très particulier. Et cela va être encore le cas pendant la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre). Même si elles ne plaisent pas à sa mère. «Ma maman n’aime pas», avait-il confié au Parisien en novembre 2020, alors que ses enfants préfèrent n’émettre aucun jugement.

Une paire résistante

Au moment de faire son choix, le sélectionneur de XV de France a surtout privilégié l’aspect pratique de cette monture peu ordinaire, surtout sa résistance, lui qui avait pour habitude de casser régulièrement ses lunettes. «Ce sont des lunettes de sport en plastique qui permettent de courir, de tomber car je cassais toutes mes lunettes avant. Elles ne bougent pas, je peux jouer au squash, au golf, je peux courir avec le ballon à l’entraînement», avait-il ajouté.

Le modèle porté par Fabien Galthié (Demetz ROS 21) a été conçu par l’entreprise française Opal Demetz, qui a commercialisé plusieurs gammes spécialisées pour les sportifs aussi professionnels qu’amateurs. Sortie il y a une dizaine d’années, la paire, qui est unisexe, est décrite comme «légère et résistante» et est dotée d’un support antidérapant au niveau du nez. Et ces lunettes, vendues aux alentours de 130 euros, pourraient devenir l’accessoire à la mode cet hiver. Surtout si le XV de France va loin dans cette Coupe du monde.