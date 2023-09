US Open : la demi-finale entre Coco Gauff et Karolina Muchova interrompue pendant près d’une heure par des activistes pour le climat

La demi-finale de l'US Open entre Coco Gauff et Karolina Muchova a été interrompue pendant près d'une heure en raison d'une manifestation d'activistes pour le climat. L'un d'entre eux s'est notamment collé les pieds aux tribunes.

Une nouvelle interruption causée par des manifestants pour le climat. En plein affrontement pour une place en finale de l’US Open, l’Américaine Coco Gauff et la Tchèque Karolina Muchova ont été interrompues pendant près d’une heure, après un mouvement inopiné d’activistes pour le climat, ce vendredi 8 septembre.

Alors que la partie se déroulait normalement et que le second set venait d’être entamé (6-4, 1-0 en faveur de Coco Gauff), quatre manifestants écologistes, portant des hauts floqués du message «End Fossil Fuels» ont commencé à crier plusieurs slogans en faveur du climat et l’arrêt des énergies fossiles.

Coco Gauff’s US Open semi-final against Karolina Muchova halted by climate change protestors in the stands. #usopen pic.twitter.com/qded3qEYBN — Matt Majendie (@mattmajendie) September 8, 2023

Un homme s'est collé les pieds au sol

Face à cette manifestation, l’arbitre a temporairement arrêté le match afin de permettre leur évacuation par les bénévoles du tournoi, qui s’est montrée insuffisante. La police de New York s’est par la suite déplacée, en tentant d’évacuer les individus. L’un d’entre eux a notamment réussi à se coller les pieds au sol des tribunes, ce qui a prolongé l’arrêt de la rencontre.

Frustrées, les deux joueuses ont quitté le terrain et sont retournées aux vestiaires durant le temps de l’interruption, qui a duré près d’une heure. Coco Gauff s’est notamment plainte auprès de son staff, se demandant pourquoi cela prenait autant de temps pour évacuer les individus. «J'entends dire au téléphone des superviseurs qu'ils sont en train de négocier, comme s'il y avait une prise d'otages», a-t-elle indiqué à son équipe.

Coco Gauff en finale à domicile

Après une longue période d’interruption, nécessitant l’intervention des services médicaux et de la police pour évacuer l’activiste collé au stade, la demi-finale a pu reprendre dans le Arthur Ashe Stadium.

Climate activist who glued his feet to the concrete at the US Open is removed by 12+ NYPD officers #USOpen pic.twitter.com/T0migbuJXY — Robby (@BobsBlog) September 8, 2023

Une rencontre qui a vu Coco Gauff s’imposer en deux sets face à Karolina Muchova (6-4, 7-5), lui offrant un billet pour la finale du tournoi new-yorkais. Elle y affrontera la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui a renversé l'Américaine Madison Keys (0-6, 7-6, 7-6).