Michel Drucker : quelles consignes «très strictes» l’animateur doit-il suivre depuis sa dernière opération du cœur ?

Depuis sa nouvelle opération du cœur, l’animateur Michel Drucker est soumis aux «consignes très strictes» de ses médecins.

«Un tensiomètre dans chaque pièce» et une nouvelle routine quotidienne. Depuis sa lourde opération du cœur subie il y a quelques mois, Michel Drucker, dont les médecins considéraient qu’il avait seulement «20 % de chance de (s)'en sortir», comme il l’a confié cette semaine pour TV Mag, a dû se résigner à ranger son vélo tant-aimé au garage. L’animateur n’a cependant pas abandonné toute activité physique, mais en respectant des consignes «très strictes».

«Chaque matin, dès 7h, à cause de la chaleur, je marche pendant une soixantaine de minutes avec des bâtons, sur des chemins que j'ai parcourus à vélo, et que je découvre autrement», a expliqué Michel Drucker. «Je rentre pour le petit déjeuner, je lis toute la presse, puis me repose durant trois quarts d'heure, avant de poursuivre ma rééducation en faisant les mêmes exercices qu'à la clinique Bizet», a ensuite détaillé celui dont les journées sont rythmées par les prises de son traitement.

«Je déjeune à heure fixe, à cause des médicaments, avant une nouvelle sieste. Ce sont ensuite des allers-retours sur le rameur offert par mon ami Jean-Claude Killy et je termine par 12 km sur un vélo cardio.», a ajouté l’éternel amoureux de la petite reine. Michel Drucker doit également suivre un régime spécial établi par une diététicienne. «Les protéines m'ont permis de reprendre les kilos que j'avais perdus [après l’opération, ndlr], de retrouver mes muscles, plus rapidement que je l'imaginais. C'est fou comme le corps a de la mémoire !», s’est-il réjoui.

Après plusieurs mois très difficiles, le maître-mot reste tout de même «repos». «J'ai passé des semaines à m'habituer à la position allongée, puis à me lever sans l'aide des infirmières. J'avais perdu tous mes muscles, et je ne voulais pas me regarder dans une glace de peur de découvrir le visage d'un fantôme. Quand j'allais sous la douche, je n'enlevais pas la buée ! Le jour où j'ai osé le faire, j'ai pris un coup terrible. Je ne me suis pas reconnu. J'étais un vieillard. J'ai alors vraiment pensé ne jamais refaire surface», a confié celui qui n’entend cependant aujourd’hui pas du tout suivre une des recommandations médicales qui lui a été faite : prendre sa retraite. «Je ne connais pas ce mot. Quand mon chirurgien, Paul Achouh, m'a conseillé de lever le pied, je lui ai répondu : « Vous rigolez ?».

Alors qu’il retrouvera à partir du 27 août son émission «Vivement Dimanche», le présentateur fait savoir qu’il lèvera tout de même le pied sur les sorties : «J’ai décidé de couper avec ma vie d'avant et de ne plus sortir le soir. Les pièces de théâtre, j'irai les applaudir en matinée. Des liens me permettront de visionner, dans mon bureau, les films et les clips que je présenterai».