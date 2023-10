Pays-Bas-France : les Bleus se qualifient pour l’Euro 2024 après leur victoire face aux Néerlandais

Après sa victoire face au Pays-Bas à Amsterdam (2-1), l’équipe de France a validé sa qualification pour l’Euro 2024. Auteur d'un doublé et à seulement 24 ans, Kylian Mbappé a dépassé le total de Michel Platini avec 42 buts en autant de sélection.

C’est validé. Ce vendredi 13 octobre, l’équipe de France affrontait l’adversaire le plus coriace du groupe B, les Pays-Bas, dans la John-Cruyff Arena d’Amsterdam. Et les Bleus ont saisi l’occasion pour vaincre ceux qui n’occupent désormais que la 3e place du classement et pour se qualifier pour l’Euro 2024 en Allemagne avec le score de 2 buts à 1.

L’équipe de France a ouvert le score à la 7e minute avec un but de Kylian Mbappé sur une action bien construite côté. L'attaquant du PSG a parfaitement repris de volée un centre du latéral marseillais Jonathan Clauss, qui vient de marquer son grand retour en équipe de France, avant de mettre le ballon dans les cages.

Doublé de Kylian Mbappé

Au termes des 45 premières minutes, l'équipe de France avait la maîtrise du ballon, le possession étant à 55% pour les tricolores contre 45% pour «De Oranje».

Alors que la France menait au score à la mi-temps, l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman a décidé de faire des changements tactiques en seconde période, avec notamment l'entrée en jeu du milieu de terrain de Feyenoord, Mats Wieffer, et la sortie de Marten de Roon. Malgré cela, c'est les Bleus qui parviennent à doubler la mise à la 53e minute du match.

Servi par Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, se trouvant dans la surface, enroule le ballon d'un bon intérieur du pied droit, le plaçant dans la lucarne. Un joli but qui permet aux Bleus de prendre une longueur d'avance sur leur adversaire du soir.

Il fallait attendre la 83e minute du match pour voir les Pays-Bas inscrire leur premier, et unique, but du match. Entré en jeu dans la 80e minute, l'attaquant de l'Ajax, Steven Bergwin, lance Quilindschy Hartman. Ce dernier, dans la surface, prend sa chance du pied gauche en angle fermé et pousse le balon dans les filets.

La riposte bleu n'a pas tardé. À la 87e minute, c'est le désormais capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui frappe le balon en force du droit. Mais celui-ci a fini sur la barre. Enfin, à l'issue des 5 minutes de temps additionnel, les hommes de Didier Deschamps ont remporté le match. Une victoire précieuse pour l'quipe de France qui lui permet d'assurer la qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne, même s'il reste deux matchs à disputer en novembre face au Gibraltar et à la Grèce.

Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé dépasse désormais Michel Platini en autant de sélection avec 42 buts. Olivier Giroud était devenu seul recordman de buts en équipe de France en marquant contre la Pologne en Coupe du monde fin 2022, son 52e but sous le maillot tricolore, dépassant la marque de Thierry Henry qui tenait depuis 2009.

Thierry Henry (51) et Antoine Griezmann (44) dépassent encore l'attaquant du PSG. Mais à seulement 24 ans, Kylian Mbappé pourrait rapidement prendre la tête de ce classement symbolique.