Israël-Hamas : Mohamed Salah réclame l’arrêt des «massacres»

Mohamed Salah, le footballeur égyptien de Liverpool, a réclamé ce mercredi 18 octobre la fin des «massacres» dans le conflit entre Israël et le Hamas, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

Il a décidé de prendre la parole. La star du football égyptien et de Liverpool, Mohamed Salah, a demandé mercredi que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des «massacres» dans le conflit entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans ce territoire palestinien.

Il demande l'aide humanitaire

Pointé du doigt en Égypte pour son absence de réaction après l'attaque meurtrière du Hamas et la réponse de l'État hébreu dans la bande de Gaza, l’attaquant des Reds a affirmé que l’aide humanitaire devait être immédiatement autorisée à entrer dans l'enclave palestinienne.

«Il n'est pas toujours facile de parler dans une période comme celle-ci. Il y a eu trop de violence, trop de chagrin et de brutalité, a déclaré Salah dans une vidéo publiée pour ses 62,7 millions de followers sur Instagram. Ce qui est clair maintenant, c'est que l'aide humanitaire à Gaza doit être autorisée immédiatement. Les gens là-bas se trouvent dans des conditions terribles.»

«Les habitants de Gaza ont besoin de toute urgence de nourriture, d'eau et de fournitures médicales. J'appelle les dirigeants du monde à s'unir pour empêcher de nouveaux massacres d'âmes innocentes - l'humanité doit prévaloir, a poursuivi le vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, et capitaine de la sélection égyptienne (31 ans). L'escalade de ces dernières semaines est insupportable à voir. Toutes les vies sont sacrées et doivent être protégées. Les massacres doivent cesser, les familles sont déchirées.»