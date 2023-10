Coupe du monde 2034 : l’Arabie saoudite seule candidate à l’organisation

La Fifa a annoncé ce mardi 31 octobre que l’Arabie saoudite était désormais la seule candidate à l’organisation de la Coupe du monde 2034 de football, quelques heures après l’annonce du retrait de la candidature de l’Australie.

L’Arabie saoudite est le seul pays candidat à l'organisation du Mondial 2034 de football, a annoncé ce mardi la Fifa, et devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde si tous les critères techniques sont remplis.

Le royaume ultraconservateur, qui a multiplié les investissements dans le football mais aussi la Formule 1 ou le golf, devrait succéder à un attelage tricontinental inédit pour l'édition 2030, partagée entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc avec trois matchs en Amérique du Sud.

Il ne s'agit pour l'heure que de recenser les «déclarations d'intérêt» pour chaque édition, avant dépôt des dossiers complets et évaluation par la Fifa. Et «si les exigences sont respectées», les 211 pays membres de l'instance éliront les hôtes lors de deux Congrès distincts en fin d'année prochaine.

Mais l'absence de concurrence ne laisse guère de place au suspense, tout en ouvrant de nombreuses questions sur l'impact environnemental de l'édition 2030 et sur la compatibilité du tournoi 2034 avec les engagements de la Fifa en matière de droits de l'homme.

FIFA receives declarations of interest in hosting FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034



— FIFA Media (@fifamedia) October 31, 2023